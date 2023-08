Ballando con le stelle, Rosanna Lambertucci nel cast ufficiale, il suo promo conquista tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Con l’avvicinarsi della prossima edizione di “Ballando con le Stelle“, prevista per il 21 ottobre su Rai1, i fan sono in fermento per conoscere tutti i dettagli. La conduzione di Milly Carlucci promette come sempre grande spettacolo e talento a profusione. E le ultime news rivelate da Dagospia amplificano l’attesa: nel cast troviamo Ricky Tognazzi, Simona Ventura, il giornalista Antonio Caprarica, Teo Mammuccari, Bobby Solo e il grande ritorno, annunciato in pompa magna, di Rosanna Lambertucci.

Dettagli e anticipazioni della nuova edizione

Uno dei momenti più attesi di ogni edizione di “Ballando con le Stelle” è sicuramente l’annuncio ufficiale del cast. Quest’anno, tra i volti noti, spicca Rosanna Lambertucci, la quale, in un video emozionante condiviso su Instagram, ha annunciato: «Amici è ufficiale: sarò la prossima concorrente di Ballando con le Stelle. Ho bisogno del vostro supporto». La Lambertucci, oltre a essere una celebre giornalista e conduttrice televisiva, ha mostrato il suo impegno nella preparazione, condividendo momenti di allenamento e joggin all’aria aperta. «Che fatica allenarsi – ha commentato – ma quest’anno devo fare Ballando con le Stelle. Io ce la metterò tutta ma conto moltissimo sul vostro affetto e il vostro sostegno». Un annuncio che ha già raccolto migliaia di interazioni e commenti positivi.

Tuttavia, non è solo Lambertucci a dominare le chiacchiere. Teo Mammuccari fa il suo ingresso dopo il suo allontanamento da Mediaset. Sembrerebbe che per l’artista non ci sia solo “Ballando con le Stelle” all’orizzonte, ma tante altre sorprese in serbo. E mentre nomi come Bobby Solo, Bruno Barbieri e Antonio Caprarica rafforzano ulteriormente la formazione di quest’anno, c’è stata molta speculazione su un altro ritorno: quello di Selvaggia Lucarelli. Nonostante le controversie dell’edizione precedente, in particolare le divergenze con altri giudici e le discussioni accese con Iva Zanicchi, sembra ormai certo il suo ritorno nel 2023.

La crescita inclusiva di “Ballando con le Stelle”

Negli anni, “Ballando con le Stelle” non è stato solo uno show di danza, ma ha rappresentato un palcoscenico per la crescita inclusiva e la diversità. Milly Carlucci ha sempre aperto le porte a rappresentanti della comunità LGBTQIA+, mettendo in luce talenti e storie diverse. Nelle precedenti edizioni abbiamo visto partecipare Platinette, il make-up artist dei vip Giovanni Ciacci e il nuotatore olimpico Alex Di Giorgio. Quest’ultimo ha particolarmente brillato, arrivando in finale con il maestro Moreno Porcu.