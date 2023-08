Nicola Pietrangeli compie 90 anni e dice: “Licia Colò si è separata e ora spero che torni da me”

0 SHARES Condividi Tweet

Mentre si avvicina alla celebrazione del suo 90° compleanno, l’ex campione di tennis, Nicola Pietrangeli, si è concesso una profonda riflessione sulla sua vita sentimentale. Nella sua intervista con il settimanale Oggi, ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera sportiva e dei suoi rapporti affettivi. Da Susanna Artero, madre dei suoi tre figli, alla recente storia con Paola, tutte le donne della sua vita hanno lasciato un segno indelebile. Ma, è evidente che il cuore di Pietrangeli abbia un posto speciale per Licia Colò.

Licia Colò: un amore per sempre

La storia d’amore tra Nicola e Licia, conduttrice televisiva, ha avuto una durata di sette anni, precisamente dal 1987 al 1994. Nonostante il grande divario di età, 30 anni per l’esattezza, i due sembravano inscindibili. Tuttavia, i motivi che hanno portato al loro distacco rimangono ancora poco chiari per l’ex tennista, che ha parlato della possibile influenza della loro differenza di età o sull’ingresso di un altro uomo nella vita di Licia. Quest’ultimo dubbio è sempre stato confutato da Licia.

Riavvicinamenti e speranze future

L’amore e l’attrazione che Nicola prova per Licia non sono mai svaniti, nemmeno dopo tre decenni. La recente separazione di Licia da suo marito, Alessandro Antonino ha riacceso le speranze nel cuore di Nicola. La loro recente riapertura di comunicazione ha dato vita a nuove speranze, alimentate ulteriormente dall’invito di Nicola a Licia per la sua festa di compleanno. Con entusiasmo ha dichiarato: “Adesso è single. Le ho inviato un invito su WhatsApp per il mio compleanno, e lei ha risposto con entusiasmo. Spero ancora in un nostro ritorno. Mi manca Licia.”