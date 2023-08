Memo Remigi gela tutti: “Hi fatto quel gesto in sintonia con Jessica Morlacchi, la sfortuna è che mi hanno visto, con lei ci sentiamo”

0 SHARES Condividi Tweet

In una recente intervista rilasciata al noto magazine Mio, Memo Remigi si è lasciato andare in un ampio resoconto della sua carriera televisiva e dei rapporti con i colleghi. Molti ricorderanno l’episodio dell’anno scorso, quando Remigi, durante la trasmissione “Oggi è un altro giorno“, aveva avuto un gesto inappropriato nei confronti della collega Jessica Morlacchi. Questo gesto aveva generato grande scalpore e aveva portato alla sua squalifica dalla Rai. Ora, a distanza di un anno, come stanno le cose tra i due?

Remigi rompe il silenzio: “Tra me e Jessica tutto bene”

Alla domanda sulla sua relazione attuale con Morlacchi, Remigi ha risposto con sicurezza: “Con Jessica ci siamo sentiti, siamo in ottimi rapporti”. Ha poi continuato, cercando di fornire una giustificazione al suo gesto: “Era un gioco innocente, fatto con una persona consapevole. Jessica non ha reagito eccessivamente e ha continuato a lavorare in maniera professionale”. Remigi ha anche sottolineato di aver chiesto scusa più volte per quel comportamento impulsivo e sottolinea che non c’era alcuna brutta intenzione dietro. Tuttavia, ha ammesso di non aver mai discusso l’accaduto con Serena Bortone, la conduttrice del programma.

Remigi e il gesto in diretta: “Sfortunatamente sono stato notato”

Dall’intervista emerge un altro punto cruciale: secondo Remigi, il vero problema non era tanto il gesto in sé, quanto il fatto di essere stato colto in flagrante dalle telecamere. Ha dichiarato: “Ho fatto quel gesto in sintonia con Jessica, dato che avevamo un rapporto amichevole e scherzavamo spesso. Sfortunatamente, sono stato visto in diretta”. Ora, mentre quell’episodio fa parte del passato, il cantante, ora 85enne, guarda avanti, sperando in nuove opportunità e, perché no, in un possibile ritorno sul piccolo schermo.