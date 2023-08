Tgunomattina estate, Flavio Insinna lo svela solo ora: “Come mi ha trattato Pippo Baudo”

0 SHARES Condividi Tweet

Al Tgunomattina estate, Flavio Insinna ha offerto al pubblico un’intima riflessione sulla sua carriera, in particolare riguardo all’edizione 2007 del Festival di Sanremo. Quell’anno, sul palco insieme a lui, c’erano volti noti come Pippo Baudo e Michelle Hunziker. Era un’edizione ricca di talento e aspettative.

Mentre Insinna rifletteva su quel periodo, ha descritto un momento in particolare che lo ha segnato. Mentre era immerso nelle prove, assaporando la magia della musica e l’adrenalina del palco, Pippo Baudo ha deciso di fare uno scherzo alquanto audace: gli ha sottratto lo spartito. Un gesto apparentemente semplice, ma che ha avuto un impatto significativo su Insinna. Sebbene abbia raccontato l’episodio con un tono leggero, ha anche ammesso che in quel momento si è sentito “a rischio vita”. La pressione delle aspettative, combinata con l’inaspettato scherzo, ha creato un cocktail di emozioni contrastanti.

Il dolore per la perdita di Fabrizio Frizzi

Oltre ai momenti leggeri e giocosi, la conversazione con Giorgia Cardinaletti è diventata emotivamente carica quando l’argomento è passato al ricordo di Fabrizio Frizzi, un caro amico e collega di Insinna. Mostrando una tazza con l’immagine di Frizzi, Flavio ha parlato della profonda saggezza e dell’intelligenza dell’amico. Ha descritto come le loro conversazioni fossero illuminanti e come Frizzi avesse la capacità di offrire prospettive uniche sulla vita e sul mondo dello spettacolo.

Ma non è stato solo il ricordo di un collega a commuovere Insinna. Ha anche condiviso un cimelio che lo ha riportato alla sua infanzia: una tazzina che rappresenta i momenti in cui, da bambino, trascorreva del tempo con i suoi genitori. Ha descritto con affetto quei momenti felici e spensierati, quando la vita sembrava semplice e piena di promesse.

Legami profondi nel mondo dello spettacoloFlavio Insinna nel corso degli anni ha costruito relazioni significative con vari colleghi. Tra questi, ha sottolineato in particolare il suo rapporto con Nino Frassica. Ha descritto l’attore siciliano come una sorta di “fratello” e ha evidenziato quanto Frassica abbia influenzato la sua carriera. La loro amicizia, nata sul set, è cresciuta nel tempo, basata sul rispetto reciproco e sulla stima professionale. Insinna ha anche voluto smentire un cliché comune riguardo ai comici, ribadendo che, contrariamente alla popolare credenza, Nino Frassica è una persona allegra anche nella vita privata, non solo sul palcoscenico