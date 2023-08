Totti e Ilary: Roberto D’Agostino svela il dietro le quinte che nessuno conosce

0 SHARES Condividi Tweet

L’estate televisiva è stata segnata da voci e polemiche, ma una delle storie che ha catturato l’attenzione di tutti è quella tra l’ex stella del calcio Francesco Totti e la personalità televisiva Ilary Blasi. Roberto D’Agostino, fondatore del noto sito di gossip Dagospia, in un’intervista con La Repubblica, ha gettato ulteriore luce sulla situazione, discutendo le voci sul loro presunto divorzio.

L’intervento di D’Agostino e la potenza dei social

D’Agostino ha delineato come, nonostante ci fossero chiari segnali di tensione tra la coppia, pochi giornalisti hanno osato scrivere sulle presunte infedeltà di Totti. “La fine del loro rapporto già si poteva intuire guardando i loro profili prima che io spiattellassi tutto su Dagospia. Che il legame era in crisi si vedeva nelle foto pubblicate, non stavano mai insieme. Poi a Roma tutti lo sapevano, ma chi voleva prendersi la responsabilità di scrivere che il Pupone era cornuto e a sua volta aveva un’altra? Sai quante copie perdi in un giornale? Totti a Roma è sempre stato intoccabile”, ha affermato. D’Agostino, però, ha avuto il coraggio di pubblicare ciò che molti sospettavano, e i suoi sospetti sono stati ulteriormente confermati quando Totti ha menzionato in un’intervista certi “messaggi” sul telefono di sua moglie.

Le polemiche estive non si fermano

Ma Totti e Ilary non sono stati l’unico gossip dell’estate. D’Agostino ha toccato vari scandali, dal calcio alla politica. Ha menzionato il presunto tradimento di Roberto Mancini verso la Nazionale di calcio e le tensioni politiche tra Tajani e Meloni. Ha anche rivelato di aver avuto dubbi sulla pubblicazione di una controversa storia tra Segre e Seymandi, ma ha poi deciso di andare avanti quando il video in questione è apparso online.