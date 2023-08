Platinette durissima su Unomattina “Programma in declino, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Il mondo della TV è in continua evoluzione, e le emittenti sono sempre alla ricerca di nuovi contenuti per attrarre il pubblico. Con l’arrivo della nuova stagione televisiva, le reti stanno preparando i loro cavalli di battaglia. Rai1, ad esempio, sta puntando di nuovo su “Unomattina” con Massimiliano Ossini alla guida. Ma la concorrenza è feroce, in particolare da “Mattino Cinque News“, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Tuttavia, la vera sorpresa dell’ultimo anno è stata “Viva Rai2″ con Fiorello, che ha dominato gli ascolti: “Da una parte l’arrivo del ciclone Fiorello su Rai2, con Viva Rai2, dall’altra il quotidiano servizio offerto dalla testata Video News di Canale5 con Mattino Cinque News”.

Gli insidiosi concorrenti e l’analisi di Platinette

Mauro Coruzzi, meglio conosciuto come Platinette, analizzando la situazione sulla sua rubrica “I protagonisti della TV visti da Platinette”, sottolinea che la diminuzione degli ascolti di “Unomattina” non è dovuta a un singolo fattore. Per lui, “Unomattina”, una volta leader incontrastato del mattino, ha affrontato diverse sfide. In primo luogo, l’ascesa di “Viva Rai2“, che è stato paragonato all’effetto devastante di un ciclone, ha avuto un impatto significativo. In aggiunta, “Mattino Cinque News” su Canale5 ha offerto una concorrenza solida e costante. Platinette ha detto che Unomattina era: “un programma che pareva imbattibile, un tempo leader incontrastato della fascia informativa e d’intrattenimento giornalistico”

Rivoluzioni nel piccolo schermo

Con i preparativi in corso per la prossima stagione televisiva, gli spettatori sono ansiosi di vedere se “Unomattina” riuscirà a riconquistare il suo posto al sole. Ma come ha saggiamente osservato Platinette, talvolta si verificano rivoluzioni in televisione. E sembra che “Unomattina” sia stato il recente protagonista di una di queste rivoluzioni, con il pubblico che ha rielaborato le proprie preferenze in termini di intrattenimento e informazione.