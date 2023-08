Barbara D’Urso, per lei un’altra umiliazione da Pier Silvio Berlusconi, il vortice di tensioni non si placa

0 SHARES Condividi Tweet

È un periodo di tensioni e incertezze per Barbara D’Urso e il suo legame con Mediaset. Negli ultimi tempi, sembra che l’azienda, sotto la direzione di Pier Silvio Berlusconi, stia prendendo decisioni che non giocano a favore della nota conduttrice. Sebbene Barbara non abbia ancora fatto commenti pubblici in merito a questi sviluppi, le mosse da parte dell’emittente sono abbastanza chiare per creare onde tra i suoi fedeli fan.

Recentemente, il sito Dagospia ha rilasciato alcune informazioni riguardo il cachet della conduttrice, suggerendo che, nonostante i momenti difficili alla Mediaset, LA D’Urso abbia incassato la notevole somma di quindici milioni di euro nel corso degli ultimi quattro anni.

La scelta di Mediaset per la nuova stagione di Pomeriggio Cinque

Una delle decisioni più sorprendenti di Mediaset riguarda il famoso programma “Pomeriggio Cinque“. Myrta Merlino, precedentemente conosciuta come presentatrice di La7, è stata annunciata come la nuova conduttrice del programma. Questa scelta ha sicuramente sollevato molte sopracciglia, specialmente dopo la pubblicazione del promo ufficiale su Instagram, in cui Merlino ha salutato il suo nuovo pubblico, anticipando le novità di settembre.

L’ombra della D’Urso su Pomeriggio Cinque scompare

Quello che ha particolarmente colpito gli osservatori e i fan di Barbara è stata la rimozione progressiva della sua presenza dagli account ufficiali di Pomeriggio Cinque su Instagram. Stando a quanto riportato da fonti come Gossip e Tv e Novella 2000, non solo il video estivo di Barbara è stato rimosso, ma anche una cartella evidenziata con il suo nome è stata cancellata. Questa “pulizia” dell’account Instagram potrebbe essere solo l’inizio di una serie di azioni da parte di Mediaset, che potrebbe portare all’eliminazione di ulteriori contenuti legati alla D’Urso.