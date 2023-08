Alessandro Cecchi Paone bordata a Pino Insegno: “Non so se sarà all’altezza di Flavio Insinna”

0 SHARES Condividi Tweet

Mentre la nuova stagione televisiva è alle porte, le novità non tardano ad affiorare. Pino Insegno sta per fare il suo grande ritorno in Rai, posizionandosi alla guida di L’Eredità, un ruolo precedentemente ricoperto dall’iconico Flavio Insinna. L’addio di Insinna alla Rai ha aperto la porta a Insegno, che è previsto anche nel revival de “Il Mercante in fiera”. Tuttavia, non tutti sembrano condividere l’entusiasmo per questo cambiamento. Alessandro Cecchi Paone, giornalista e divulgatore, non ha esitato ad esprimere dubbi riguardo la decisione, chiedendosi se Insegno potrà eguagliare la maestria di Insinna: Mi sono chiesto come mai la Rai gli abbia tolto L’Eredità…Non so se Pino Insegno sarà all’altezza di Flavio Insinna”.

Il futuro luminoso di Flavio Insinna e le parole di stima

Flavio Insinna, nonostante il suo addio a L’Eredità, non sembra destinato a scomparire dal panorama televisivo. Mentre Insegno si prepara a calarsi nel suo nuovo ruolo, Insinna è pronto a nuove avventure. Cecchi Paone, nel suo articolo su “Nuovo”, ha offerto parole di apprezzamento per Insinna, sottolineando la sua vasta esperienza e il suo talento naturale. Sottolinea che la vera forza di Insinna potrebbe risiedere nella conduzione di programmi di varietà legati al mondo teatrale piuttosto che in quiz show tradizionali: “Lo vedo meglio nella presentazione di programmi di varietà, figli di tradizione teatrale, che nei quiz”..

Un cambiamento per la Rai

La staffetta tra Pino Insegno e Flavio Insinna non sembra essere un semplice gioco di sedie musicali. Cecchi Paone afferma che questo cambio di guardia potrebbe rivelarsi benefico per tutti gli interessati. Nonostante ci siano alcuni fedeli fan di Insinna che potrebbero sentirne la mancanza, il giornalista sottolinea come l’energia e la determinazione di Insegno possano portare nuova vitalità alla Rai. Allo stesso modo, la versatilità e l’esperienza di Insinna saranno un’aggiunta preziosa in qualsiasi nuovo progetto intraprenderà.