Tu si que vales, la Littizzetto lascia tutti senza parole: “La Ferilli è una matta vera e con la De Filippi litiga sul serio, ecco ciò che accade”

Il rapporto tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi in “Tu si que vales” ha sempre tenuto incollati gli spettatori alla televisione. Gli scambi verbali e le animatissime discussioni tra le due sono diventati una costante. Luciana Littizzetto, nuova entrata del cast dello show, ci ha offerto uno sguardo dietro le quinte. Ha confessato in una recente intervista a Gente che quello che vediamo in TV non è un semplice show per le telecamere. Infatti, ci sono liti autentiche tra le due, anche se, ovviamente, non tanto gravi da minare la loro amicizia. Luciana descrive Sabrina come una “vera matta”, elogiando la sua spensieratezza e autenticità romana: “Il grande talento di Maria è quello di provocare Sabrina Ferilli, la quale si inc**za come un puma”. E poi ha aggiunto: “Le due vanno avanti per ore. Sabrina è una matta, matta vera. Fa schiattare dal ridere. Ha questa romanità assoluta. Lei non ti saluta, apre la porta del camerino ed emette il classico suono romano “ao”, che vuol dire che è pronta per la comunicazione”.

La Littizzetto e la sua esperienza in “Tu si que vales”.

Parlando della sua esperienza nel programma, Luciana ha sottolineato l’immediata connessione emotiva con i concorrenti, rivelando di poter percepire chiaramente le loro emozioni grazie alla vicinanza fisica. Ha anche condiviso il suo primo incontro con Maria De Filippi, raccontando di come la famosa conduttrice l’ha spinta a intraprendere il percorso dell’affidamento, sottolineando la genuina natura di Maria.

Stagione 2023: scontro tra giganti e nuovi ingressi.

La prossima stagione di “Tu si que vales” si appresta a regalare grandi sorprese. Previsto per il 23 settembre, il programma si troverà a competere con “Arena Suzuki” di Amadeus su Rai Uno. Ma il vero scontro sarà con “Ballando con le stelle“, che tornerà il 21 ottobre. Cambiamenti anche nel cast: Luciana Littizzetto sostituisce Teo Mammucari nella giuria, mentre gli altri giurati, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, sono stati riconfermati.