Alessandro Cecchi Paone stronca Soleil: “La nuova Milly Carlucci? Non esageriamo!”

0 SHARES Condividi Tweet

L’ascesa di Soleil Sorge, nota al pubblico per le sue partecipazioni ai programmi Mediaset come Uomini e Donne e Grande Fratello, e ora conduttrice sulla Rai, non è passata inosservata. Tuttavia, Alessandro Cecchi Paone ha ritenuto necessario esprimere le proprie riserve sul confronto tra Soleil e la leggendaria conduttrice Milly Carlucci.

La risposta di Cecchi Paone a Vicedomini

A seguito delle dichiarazioni di Pascal Vicedomini, che ha elogiato Soleil Sorge come la potenziale “nuova Milly Carlucci”, Cecchi Paone ha risposto nella sua rubrica Televoti sul settimanale Nuovo, enfatizzando l’importanza di non affrettare le conclusioni. Ha detto: “Potrebbe aver ragione Vicedomini su Milly Carlucci e Soleil Sorge. Ma certo il suo parere è un po’ precipitoso. Scomodare una grande conduttrice come Milly per l’ex del Gf vip e dell’Isola dei famosi è un atto, diciamo così, coraggioso. Se son rose, fioriranno”.

Cecchi Paone, con queste parole, sottolinea la straordinaria carriera e l’esperienza di Milly Carlucci e l’inizio promettente ma ancora breve di Soleil nel panorama televisivo italiano.

Pascal Vicedomini elogia Soleil

Durante la trasmissione Felicità, Vicedomini ha esaltato le qualità di Soleil, affermando: “Ha una vocazione internazionale, è colta e intelligente. Ha qualità straordinarie che potrebbero trasformarla nella nuova Milly Carlucci”.

Il futuro di Soleil in Rai

Nonostante alcune critiche, la Rai continua a puntare su giovani talenti come Soleil Sorge e Stefano De Martino, entrambi precedentemente noti grazie ai programmi di Maria De Filippi su Canale5. L’obiettivo è rinnovare l’immagine della rete e attrarre un pubblico più giovane.