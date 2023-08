Pomeriggio 5, bordata a Myrta Merlino da una vip: “Era meglio Barbara d’Urso, i programmi come quelli della Merlino hanno stufato”

0 SHARES Condividi Tweet

Flavia Vento, una delle showgirl più note del panorama televisivo italiano, è nota non solo per il suo talento ma anche per la sua castità, che dura da una decade. Recentemente, al settimanale “Mio”, ha espresso le sue opinioni sul passaggio di conduzione di Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso a Myrta Merlino.

Flavia Vento esprime il suo disappunto sul cambio di guardia

Flavia, che ha collaborato molte volte con Barbara d’Urso in diverse trasmissioni Mediaset come “Domenica Live”, “Live non è la d’Urso” e “La Pupa il Secchione“, ha espresso un profondo dispiacere per la decisione di Pier Silvio Berlusconi di sostituire d’Urso con Merlino. Ha detto: “Mi dispiace molto e la ringrazio perché con lei ho lavorato molto. Ci mette il cuore in quello che faceva e, con Pomeriggio Cinque, ha aiutato tantissime persone”.

Sul nuovo ruolo di Myrta Merlino come conduttrice di Pomeriggio Cinque, Flavia è stata molto diretta: “Myrta Merlino è una donna diversa, più da politica, ma la tv è anche intrattenimento. Ci siamo stufati della cronaca e vogliamo vedere i programmi leggeri”.

Reazioni dei fan e il futuro di Flavia Vento in tV

La sostituzione di Barbara d’Urso ha causato un’ondata di reazioni sui social media. Molti fan di “Carmelita nazionale” hanno manifestato il loro disappunto per non vedere più la loro conduttrice preferita ogni pomeriggio. Questi fan cercano intrattenimento e leggerezza, e temono che con Merlino ci potrebbe essere un cambiamento radicale nel tono del programma.

Flavia Vento, nonostante abbia espresso le sue opinioni sul cambio di conduzione, non ha rivelato quali saranno i suoi prossimi impegni televisivi. Tuttavia, considerando la sua popolarità e il suo legame con diverse reti, è probabile che la vedremo presto di nuovo sul piccolo schermo.