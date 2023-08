“Stefano De Martino si merita di condurre il Festival di Sanremo”, chi in Rai sostiene l’ascesa dell’ex di Belen

0 SHARES Condividi Tweet

La crescente popolarità di Stefano De Martino è innegabile. Negli anni recenti, il suo profilo è cresciuto vertiginosamente, portandolo a essere uno dei volti di punta di Rai. Ex marito della celebre Belen Rodriguez, De Martino ha catturato non solo il cuore della vasta schiera di fan femminili in Italia, ma ha anche impressionato positivamente molti addetti ai lavori. Rossella Erra, conduttrice del noto show “Ballando con le stelle“, in un’intervista al periodico Mio, ha elogiato De Martino, definendolo “uno showman in piena regola”. Ha inoltre suggerito che Stefano potrebbe essere il prossimo conduttore del prestigioso Festival di Sanremo, considerando anche il fatto che il mandato di Amadeus come presentatore è giunto al termine.

La vita privata di De Martino e la possibilità di una riconciliazione con Belen

Sebbene De Martino sia riconosciuto per il suo lavoro, la sua vita privata ha attirato una grande attenzione mediatica. Da poco, Stefano e la sua ex moglie, Belen Rodriguez, si sono separati nuovamente. Tuttavia, Rossella Erra ha espresso ottimismo sulla loro relazione. Credendo in un amore profondo tra i due, ha dichiarato: “Si dice che certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Io vorrei sempre vederli insieme”. Mentre il futuro della coppia rimane incerto, al momento, Belen e Stefano hanno scelto percorsi separati.

Il Futuro professionale di De Martino e le voci sulla trasmissione Rai

Nella prossima stagione televisiva, De Martino ha già diverse certezze su Rai2, dal ritorno di “Bar Stella” al nuovo “De Martino Show“, in arrivo a dicembre. Tuttavia, il destino di “Stasera tutto è possibile” è avvolto nel mistero. Non essendo stato incluso nei nuovi palinsesti Rai, molti si chiedono quale sarà il futuro del programma. Francesco Paolantoni, uno dei volti storici dello show, ha recentemente sollecitato i telespettatori a far sentire le loro voci riguardo al futuro della trasmissione. Mentre l’incertezza aleggia, De Martino sembra concentrarsi sulle sue vacanze, in attesa del suo prossimo capitolo professionale, con o senza “Stasera tutto è possibile”.