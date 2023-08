Il Grande Fratello esclude Edoardo Costa: “Non ha la fedina penale pulita”, parla l’agente dell’attore

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande Fratello è sempre al centro dell’attenzione, sia per i suoi partecipanti ufficiali che per le esclusioni. Amedeo Venza, il noto esperto di gossip, ha recentemente fatto luce su una serie di candidati che non hanno superato il taglio, ed Edoardo Costa è uno di loro. Mentre alcuni, come Paola Caruso, negano qualsiasi coinvolgimento nelle selezioni, Edoardo Costa sembra avere un motivo ben preciso per la sua esclusione.

Edoardo Costa: una candidatura controversa

Costa, un rinomato attore italiano, sembrava aver manifestato il desiderio di entrare nella casa del GF. Tuttavia, Venza ha suggerito che la sua candidatura è stata respinta dagli autori del programma. Ma quali sono le ragioni dietro questa scelta? La risposta potrebbe risiedere nelle parole della sua agente, Ilaria Bussadori. Contattata da Novella2000.it, la Bussadori ha confermato che, sebbene Costa avesse superato alcuni problemi legali del passato, le sue complicazioni giuridiche non sono in linea con le politiche del Grande Fratello, che predilige concorrenti con fedine penali immacolate. L’agente ha detto: “ È tutto vero. La volontà di farlo partecipare c’era, però purtroppo i problemi che lui ha avuto con la legge anni fa (e oramai risolti in quanto è stato assolto da tutti i capi d’accusa) non si sposano con le politiche dei reality, che vogliono concorrenti con fedine penali pulite”.

La nuova edizione del GF e le scelte caute

Con Pier Silvio Berlusconi che desidera una nuova edizione del Grande Fratello priva di controversie, appare chiaro che il programma stia cercando di mantenere una certa immagine. Questo spiega la scelta di non includere Costa tra i concorrenti, pur avendo avuto una chiara intenzione di partecipare.