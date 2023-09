Flavio Briatore diretto con la giornalista che ha rubato una giacca al Twiga: “Le telecamere hanno ripreso tutto”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Twiga, l’esclusivo stabilimento balneare situato a Forte dei Marmi, in Versilia, non è uno sconosciuto ai riflettori. Di giorno, un luogo di lusso dove prendere il sole; di sera, un ristorante e club esclusivo. Questo spot è diventato un punto di riferimento estivo per politici italiani e celebrità internazionali. Tuttavia, non è sempre stato oggetto di attenzioni positive. Grazie alla sua clientela d’élite, il Twiga spesso finisce al centro di inchieste giornalistiche, attirando occhi curiosi e spesso ricevendo giudizi critici.

La denuncia di Briatore

Flavio Briatore, il proprietario del noto locale, non ha mancato di condividere un recente incidente, rivelandolo con una certa dose di ironia. In un video pubblicato su Instagram, Briatore ha dichiarato: “Chi ha detto che il Twiga non piace alla stampa? Sentite questa”. Proseguendo, ha condiviso una notizia sorprendente: una giornalista di un grande quotidiano toscano, che Briatore ha suggerito potesse essere “Il Tirreno” (citando indirettamente il nome del giornale facendo riferimento al mare), era al Twiga, presumibilmente per un servizio giornalistico. Ma, come sottolinea Briatore, durante la sua visita, la giornalista ha preso una giacca appartenente a Dimitri, (Dimitri Kunz d’Asburgo, compagno di Daniela Santanché ndr), distinguibile per il logo del Twig: “Stamattina vi do una notizia che ha dell’incredibile. È successo che una giornalista di un noto quotidiano toscano, un grande quotidiano che ha il nome di un mare è venuta al Twiga per fare un servizio, penso. Mentre era lì si è fregata la giacca di Dimitri, che è una giacca con il logo del Twiga”..

Il furto registrato dalle telecamere

L’azione della giornalista non è passata inosservata. Infatti, Briatore ha fatto sapere che l’intera scena è stata registrata dalle telecamere di sorveglianza del locale. Anche se il motivo dietro il gesto della giornalista rimane un mistero, questo incidente sicuramente aggiunge un altro capitolo alla complicata relazione tra il Twiga e la stampa. E mentre Briatore ha condiviso l’incidente con una punta di ironia, resta da vedere come si svilupperà questa storia e quali saranno le ripercussioni per la giornalista coinvolta.