Barbara d’Urso fa l’”imbocca al lupo” a Myrta Merlino che sembra una ripicca alla frase con cui la Merlino affermava di non aver mai visto Pomeriggio 5

L’attesa per la nuova edizione di Pomeriggio 5 è palpabile. La famosa conduttrice televisiva Barbara d’Urso ha condiviso, su Instagram, i suoi sentimenti riguardo al programma, ricordando come ha iniziato la sua avventura nel 2008 con Claudio Brachino. Evidenzia il suo impegno nel dare vita a questo progetto, portando avanti battaglie sociali e offrendo compagnia durante momenti difficili come la pandemia. Barbara sottolinea la sua dedizione verso l’azienda e il programma, lavorando sempre con un budget ridotto ma con grande passione.

Sfide e successi di Pomeriggio 5

Barbara descrive come, nel corso degli anni, ha affrontato diverse sfide, inclusa la riduzione della durata del programma e i cambiamenti nello studio di registrazione. Nonostante queste difficoltà, con il sostegno della sua squadra, ha garantito ascolti impressionanti per Mediaset, con una media stagionale del 16% e picchi oltre il 20%. Barbara esprime il suo desiderio e la prontezza di riprendere con una nuova stagione, in linea con le aspettative dell’azienda.

Il futuro di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino

Menzionando la prossima conduttrice, Myrta Merlino, l’ha erroneamente chiamata “Mirta” forse per prendersi una rivincita. Infatti, così come la Merlino aveva detto di non aver mai visto una puntata di Pomeriggio 5 condotta dalla d’Urso, forse la d’Urso ha voluto far notare che non conosce neppure il nome della collega. La d’Urso ha poi sottolineato le opportunità che verranno offerte alla Merlino, come un studio più grande e un pubblico dal vivo. Questi vantaggi, secondo Barbara, avrebbero dovuto essere concessi anche nelle precedenti stagioni. Tuttavia, esprime il suo orgoglio per il programma e la sua tristezza per non aver potuto salutare il suo pubblico dopo 15 anni di conduzione. Concludendo il suo post, anticipa un suo ritorno in gennaio, lasciando i fan in attesa di vederla di nuovo sullo schermo.