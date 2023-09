Giorgia Soleri al Festival di Venezia, esplode la polemica: “Ma non avevi detto che il cinema ti annoiava?”

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgia Soleri, influencer, attivista e modella, torna al Festival di Venezia suscitando polemiche a causa delle sue passate dichiarazioni sul cinema. Nonostante non sia strettamente legata al mondo cinematografico, la sua presenza al prestigioso festival è stata notata da molti. Giorgia, che è anche l’ex fidanzata del frontman dei Maneskin, Damiano David, spesso diventa argomento di discussione per le sue scelte e parole.

Il contesto del Festival di Venezia

Ogni anno, il red carpet del Festival di Venezia accoglie non solo celebrità del cinema ma anche influencer, personalità televisive e vincitori di reality show. Giorgia, nonostante non appartenga al mondo del cinema, è stata al centro dell’attenzione degli utenti proprio a causa di una precedente affermazione. Su Instagram, rispondendo a una domanda sul suo interesse per il cinema, aveva detto: “No, per niente. Purtroppo è un linguaggio che mi annoia e credo di esser davvero l’unica persona che abbia mai conosciuto a disperarsi quando qualcuno dice ‘guardiamo un film'”. Questa dichiarazione aveva già generato polemiche nel 2022, durante la sua precedente visita al festival.

Giustificazioni e chiarimenti

Nonostante le polemiche, Giorgia Soleri aveva cercato di chiarire la sua posizione riguardo al cinema. Aveva spiegato che, in generale, il cinema non la affascina per vari motivi. Tuttavia, riconosce e apprezza quei film che si distinguono per una particolare fotografia o che trattano argomenti importanti e profondi. La sua presenza al Festival di Venezia potrebbe essere giustificata dal desiderio di supportare temi e messaggi che vanno oltre il semplice intrattenimento cinematografico.