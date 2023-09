Federico Quaranta al veleno: “In Rai prenderò il posto di Fabio Fazio ma certamente non mi trattano come trattavano lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Con l’addio di Fabio Fazio e del suo celebre programma “Che tempo che fa“, i fan di Rai3 si sono trovati davanti a un vuoto televisivo in una fascia oraria che da anni offriva una certezza. Così, con settembre alle porte e l’anticipazione della nuova stagione televisiva, molti si chiedevano chi sarebbe stato a prendere il testimone. La risposta è arrivata: a partire dal 17 settembre alle 21:20, sarà “Il provinciale”, condotto da Federico Quaranta, a occupare quella slot.

Quaranta e le sue aspettative: dalla sfida alla realtà

Federico, in un’intervista a Tele Sette, ha dimostrato consapevolezza di ciò che lo aspetta, confrontandosi con il lungo regno di Fabio Fazio su Rai3. “Occupiamo uno spazio importante che per vent’anni ha visto Fazio e i suoi programmi di successo”, ha dichiarato. E ha aggiunto, sottolineando le differenze economiche e logistiche tra i due programmi: “Non abbiamo gli stessi budget e le stesse pretese ma cercheremo di far bene”.

Cosa proporrà “Il provinciale”?

La trasmissione non seguirà una struttura rigida e, come spiegato dal conduttore, andrà in onda per soli tre domeniche, per poi fare ritorno durante le festività natalizie e post Sanremo. Il contenuto? Un focus sul territorio, con una combinazione di cultura, storia, architettura e arte. Quaranta avrà al suo fianco artisti locali, che offriranno la loro prospettiva e lui, nel ruolo di narratore, racconterà le storie del territorio. La nomina di Quaranta come conduttore della domenica sera su Rai3 è sicuramente una grande realizzazione professionale. Il conduttore non ha esitato a sottolineare il duro lavoro che ha preceduto questo incarico, affermando: “Ci arriviamo dopo una lunga gavetta, ma con risultati apprezzati da critica e pubblico e con un’ampia esperienza alle spalle”.

E le novità per Federico Quaranta non finiscono qui: è anche al timone del programma mattutino su Rai1, “Linea Verde Bike“, una trasmissione che esplora il territorio italiano attraverso la lente di chi lo vive pedalando.