Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio: tutta la verità sulla furiosa lite

Recentemente, una notizia ha fatto il giro dei media riguardante un presunto scontro tra Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio durante il Padova Pride. Si diceva che l’agente di Elettra avesse sollecitato Malgioglio perché la cantante si esibisse per prima a causa di un imminente volo privato.

La risposta di Elettra alle voci circolanti

Tuttavia, Elettra Lamborghini ha preso una posizione ferma per chiarire l’aria su questa questione. Usando le sue storie Instagram come piattaforma, ha rivelato: “Ultimamente sui social leggo un sacco di notizie riguardanti me…”. Ha poi smentito categoricamente di avere un aereo privato in attesa e ha sottolineato che l’orario del suo show era stato concordato in precedenza.

Cosa diceva realmente il gossip

Il sito Dagospia, attraverso il giornalista Ivan Rota, ha alimentato le voci sulla presunta disputa. Secondo lui, l’agente di Elettra avrebbe insistito affinché la cantante si esibisse prima di Malgioglio, citando un volo privato in attesa. La risposta apparente di Malgioglio? “Fosse stato un volo linea avrei potuto capire, ma se è privato la può aspettare.”

La dichiarazione finale di Elettra

Elettra, nel tentativo di mettere fine a queste voci, ha dichiarato: “Il mio show era concordato per le 11 di sera. Non avevo nessun aereo privato da prendere. Se canti da due ore, forse c’è qualcosa che non va. L’orario va rispettato.” La cantante ha poi espresso la sua frustrazione per le notizie false e ha chiesto sincerità e chiarezza nel mondo dei media.

Mentre le voci e i gossip sono parte integrante del mondo dello spettacolo, è essenziale che la verità emerga sempre. Elettra Lamborghini ha fatto la sua mossa per chiarire la situazione con Cristiano Malgioglio, sperando che queste speculazioni si placassero.