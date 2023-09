Estate in diretta: una battuta inaspettata di Marta Flavi su Maurizio Costanzo sorprende e imbarazza i conduttori

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata di ieri, lunedì 4 settembre di Estate in diretta, Marta Flavi ha fatto una battuta che ha lasciato tutti a bocca aperta. Mentre si discuteva di tradimenti, Marta Flavi ha fatto riferimento al suo ex, il noto conduttore Maurizio Costanzo, scomparso di recente. La dichiarazione ha creato un’atmosfera tesa in studio, soprattutto perché si trattava di una figura di rilievo come Costanzo.

Il contesto della battuta

L’argomento in discussione riguardava i tradimenti estivi. Eleonora Giorgi, presente in studio, ha condiviso la sua esperienza, dicendo di non aver mai tradito a causa della sua fama, evitando così di umiliare i suoi partner. E’ stato in questo contesto che Marta Flavi ha colto l’occasione per fare la sua battuta, dicendo: “Una delicatezza che non tutti hanno avuto diciamo senza fare nomi o storie. I nomi li abbiamo dimenticati e le storie poi sono andate bene.”

Riferimenti storici tra Flavi e Costanzo

La relazione tra Marta Flavi e Maurizio Costanzo è stata al centro dell’attenzione mediatica per anni. La loro storia d’amore, culminata con un matrimonio, si è interrotta a seguito di un tradimento da parte di Costanzo con Maria De Filippi, poco nota all’epoca. Questo episodio ha fatto molto scalpore, e i dettagli della loro rottura sono stati ampiamente discussi sui media.

Reazioni in studio

Dopo la battuta di Marta Flavi, c’è stata una tensione palpabile tra i conduttori di Estate in diretta. Entrambi hanno cercato di ridimensionare l’incidente con risate forzate, cercando di cambiare argomento. Tuttavia, è da notare che anche Costanzo, mesi prima della sua scomparsa, aveva lanciato delle stoccate all’ex moglie. Ma considerando la recente scomparsa del conduttore, tali commenti sono ora visti sotto una luce diversa e possono causare maggiore imbarazzo.