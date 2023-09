“Uomini e Donne”, Piersilvio Berlusconi ha penalizzato anche la De Filippi, ecco cosa ha deciso

0 SHARES Condividi Tweet

“Il tempo cambia tutto”, dice un vecchio adagio. E nel mondo televisivo, il tempo spesso si traduce in orari di messa in onda. Il popolare programma televisivo “Uomini e donne“, pilastro della televisione italiana ideato e curato da Maria De Filippi, sta attraversando un periodo di cambiamenti che hanno suscitato un’ondata di reazioni diverse tra i fan e gli addetti ai lavori.

Le Ragioni di un nuovo orario

Per anni, i telespettatori di “Uomini e donne” hanno seguito con fedeltà le vicende amorose dei tronisti dal proprio divano, regolando il proprio pomeriggio sul consueto slot dalle 14.45 alle 16.10. Una finestra di tempo che si è cristallizzata come un appuntamento quasi sacro per molti. Tuttavia, come ha rivelato la guida tv ufficiale di Mediaset, le cose stanno per cambiare. Ma perché?

Il nuovo orario vede il programma iniziare come sempre alle 14.45, ma concludersi più presto, precisamente alle 15.53. Una riduzione di ben 17 minuti rispetto alle precedenti edizioni. Il nuovo slot fa spazio a “La Promessa”, una soap opera spagnola, che poi darà il passo a “Pomeriggio Cinque”.

Le ragioni dietro a questa variazione oraria non sono state ufficialmente dichiarate. Tuttavia, le voci di corridoio suggeriscono che questa mossa sia il risultato delle nuove disposizioni di Pier Silvio Berlusconi. Non è chiaro se questo cambiamento sia una scommessa per rinnovare e rivitalizzare il pomeriggio di Canale 5, o se ci siano altre ragioni strategiche dietro.

La reazione dei fan

I cambiamenti, soprattutto quelli inaspettati, non sono sempre accolti positivamente. E nel caso di “Uomini e donne“, un programma che ha costruito un legame speciale con il suo pubblico nel corso degli anni, le reazioni sono state intense. I social media sono diventati un focolaio di commenti e opinioni. Mentre alcuni spettatori hanno espresso comprensione e flessibilità, altri hanno manifestato la loro delusione e preoccupazione per il futuro del programma.

Il futuro di “Uomini e Donne” e le sue stelle nascenti

Nonostante il cambio di orario, “Uomini e donne” promette di mantenere intatto il suo cuore pulsante: le storie d’amore dei tronisti. Con l’inizio della nuova stagione, la curiosità sui nuovi protagonisti è alle stelle. I nuovi tronisti, Brando e Cristian, sono volti freschi che sicuramente porteranno una ventata di novità al format. Al loro fianco ci sarà Manuela Carriero, che molti spettatori riconosceranno dalla sua precedente partecipazione a “Temptation Island“.

Ma come in ogni edizione, emergono anche alcune questioni ancora senza risposta. La più evidente è l‘assenza di alcuni protagonisti storici, come Riccardo Guarnieri, le cui recenti scelte amorose hanno suscitato curiosità, e l’enigmatico Armando, di cui si sa poco.