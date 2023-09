Andrea Delogu presa di mira sui social: “Ma si è rifatta pure questa?”, la sua risposta piace a tutti

0 SHARES Condividi Tweet

La presenza di Andrea Delogu nel panorama mediatico italiano è ben consolidata. La sua autenticità e il suo talento hanno conquistato il cuore di molti, e non c’è da stupirsi che abbia una massiccia presenza su Instagram, vantando quasi 700mila follower. Questa piattaforma è diventata una vetrina per le celebrità, un luogo dove interagire con i fan e condividere momenti salienti della propria carriera e vita personale. Ma come spesso accade, diventa anche un luogo dove alcuni individui si sentono liberi di esprimere giudizi non richiesti o fare insinuazioni.

Andrea Delogu al Festival del Cinema di Venezia

Il recente Festival del Cinema di Venezia è stato un altro capitolo di successo nella carriera di Andrea. Il festival, che attrae le più grandi stelle del cinema da tutto il mondo, è anche un’occasione per le celebrità di mostrare il proprio stile sul famoso tappeto rosso. Andrea, con la sua eleganza innata, ha brillato e si è fatta notare, non solo per il suo abito ma anche per la sua aura di sicurezza e autenticità.

Dopo l’evento, ha condiviso su Instagram diverse foto che la ritraevano in vari momenti della serata. Ma come spesso accade in questi contesti, non tutti i commenti erano lusinghieri o costruttivi. Una foto in particolare, un primo piano del suo viso, ha suscitato l’interesse di un follower che ha deciso di mettere in discussione l’aspetto naturale di Andrea attraverso un commento insinuante sul possibile uso di chirurgia estetica: “Ma si è rifatta pure questa?”. La sua risposta, secca e diretta: «Ma quando mai?», ha dimostrato che Andrea non ha paura di affrontare tali insinuazioni e di stare al suo posto.

L’opinione di Delogu sulla chirurgia estetica

Andrea non ha lasciato che l’incidente passasse inosservato. Ha sentito il bisogno di fare chiarezza sul suo punto di vista in merito alla chirurgia estetica. Nonostante la sua risposta diretta al follower, ha deciso di ampliare il discorso, condividendo una riflessione più profonda con tutti i suoi fan.

In una storia successiva, ha scritto: «Sono favorevolissima ai ritocchi estetici se qualcuno desidera farli. La chirurgia estetica è una scelta personale e ogni individuo ha il diritto di fare ciò che ritiene migliore per sé.» Ha poi continuato, evidenziando un problema più grande e comune nei social media: «Tuttavia, ciò che mi infastidisce è quando le persone usano insinuazioni o supposizioni come un modo per insultare o sminuire gli altri. Raga, sono sfinita di questa mentalità».