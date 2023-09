Carlotta Mantovan a Ballando, cosa sta accadendo dietro le quinte

0 SHARES Condividi Tweet

Mentre si avvicina l’inizio della nuova stagione televisiva, l’attesa cresce per la 16^ edizione di “Ballando con le stelle”. Milly Carlucci, padrona di casa dello show, non ha ancora rivelato l’intero cast, ma le indiscrezioni sono già iniziate a circolare. Una delle novità più attese sembra essere la partecipazione di Carlotta Mantovan, la conduttrice e modella vedova dell’amato Fabrizio Frizzi.

Omaggi e ricordi: Carlotta, Fabrizio e il palco di “Ballando”

La partecipazione di Carlotta a “Ballando” ha un significato speciale, poiché rappresenta anche un modo per omaggiare la memoria di Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. Secondo quanto riportato su DiPiùTv, c’è grande attesa e fermento dietro le quinte dello show per la sua apparizione. Si prevede che il suo debutto evocherà intensi ricordi di Fabrizio. Carlotta, a quanto pare, è entusiasta all’idea di unirsi allo show. Ha dichiarato: “Sono felice, felicissima, non vedo l’ora di cominciare… È una bella responsabilità.” È interessante notare che la stessa Milly Carlucci ha cercato di portare Carlotta nel programma per anni. Lo scorso anno, Carlotta ha partecipato come “Ballerina per una notte“, danzando con Luca Favilla e omaggiando Fabrizio, che aveva partecipato al programma nel 2005.

Chi vedremo nella nuova edizione di “Ballando”?

La prossima edizione di “Ballando con le stelle” inizierà sabato 21 ottobre, e i fan sono ansiosi di scoprire chi farà parte del cast. Alcuni nomi sono già stati confermati, tra cui l’attore e regista Ricky Tognazzi e la conduttrice Rosanna Lambertucci. Si prevede inoltre la presenza di Simona Izzo come opinionista. Oltre a Carlotta, le voci indicano possibili partecipazioni di Teo Mammucari, Bruno Barbieri, Antonio Caprarica e molti altri.

L’attesa per la nuova edizione di “Ballando con le stelle” è, dunque, palpabile. Con nomi di spicco come Carlotta Mantovan che si uniscono al cast e un tributo all’indimenticabile Fabrizio Frizzi, questa edizione promette di essere emozionante e indimenticabile.