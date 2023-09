Gessica Notaro, l’accusano di aver esagerato con i ritocchini e lei dà una risposta che asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

L’assurdo e crudele attacco con l’acido subito da Gessica Notaro nel 2017 ha sconvolto l’Italia. La giovane, un tempo candidata a Miss Italia, è stata vittima di un gesto orrendo per mano del suo ex fidanzato, un trauma che le ha lasciato cicatrici sia fisiche che emotive. Ora, a sei anni di distanza da quel terribile incidente, la Notaro si trova a fronteggiare un altro tipo di attacco: quello degli haters sui social media.

La causa di questo nuovo tumulto è stata una foto che Gessica ha condiviso sul suo profilo Instagram. L’immagine, che ritraeva la giovane poco prima del suo matrimonio con Filippo Bologni, mostrava un’acconciatura realizzata da Federico Fashion Style, noto stilista delle star. Ma, a sorpresa, non è stato l’acconciatura a catalizzare l’attenzione, bensì il viso di Gessica, che alcuni utenti hanno criticato accusandola di aver esagerato con la chirurgia estetica.

Il coraggio di rispondere alle critiche

In un’era dominata dai social media, dove ogni post può diventare il fulcro di giudizi e critiche, può essere difficile per chiunque mantenere la calma di fronte a commenti negativi. Ma per Gessica, la cui storia è stata segnata da una violenza inimmaginabile, le parole possono avere un peso ancora più grande.

Ha scelto di non rimanere in silenzio di fronte alle accuse e ha condiviso con il mondo le ragioni dietro l’aspetto del suo viso. La foto, ha spiegato, era stata ritoccata per nascondere alcune delle cicatrici che portava a seguito dell’attacco con l’acido. Questo non era un tentativo di nascondere la verità, ma una scelta personale per celebrare un giorno felice senza essere costantemente ricordata del suo passato traumatico.

Nel suo sfogo, Gessica ha descritto in dettaglio le conseguenze fisiche dell’attacco. Le ferite non erano solo superficiali: ha perso una narice, ha cicatrici che hanno alterato la forma del suo viso e ha dovuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici per aiutarla a guarire. Ha anche rivelato di aver scelto di rifarsi il seno, un desiderio personale per sentirsi meglio con sè stessa dopo anni di dolore e di chirurgia ricostruttiva.

La chirurgia estetica come mezzo di guarigione

La decisione di Gessica di sottoporsi a interventi estetici non è stata dettata da una mera vanità, ma da un profondo bisogno di guarigione e di riconciliazione con sè stessa. Per molti, la chirurgia estetica può sembrare una scelta superficiale, ma per Gessica è stata una tappa fondamentale nel suo percorso di guarigione, un modo per riconquistare una parte di sé che era stata brutalmente strappata.

Gessica ha anche sottolineato l’importanza di mostrare empatia e comprensione, soprattutto quando non si conosce appieno la storia di una persona. Ha anche condiviso un momento con il suo chirurgo estetico, scherzando sulle critiche ricevute e mostrando al mondo che, nonostante tutto, ha ancora il coraggio di sorridere e di vivere la sua vita al meglio.