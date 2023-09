Milly Carlucci attaccata per Ballando: “Incomprensibile come si sta comportando”

0 SHARES Condividi Tweet

L’anticipazione della nuova edizione di “Ballando con le stelle 2023” ha acceso l’interesse dei fan e scatenato diverse ipotesi sulla giuria. Milly Carlucci, storica conduttrice dello show, sta infatti alimentando il mistero attraverso dichiarazioni rilasciate sui social e nelle interviste. Ma alcune di queste sembrano andare in controtendenza rispetto alle parole delle giurate stesse.

Le giurate e le aspre critiche

Sui social, le giurate Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith hanno pubblicamente smentito le dichiarazioni di Milly, sottolineando che non ci saranno clamorosi cambiamenti nella giuria. A questo proposito, Raffaella di Milano, lettrice di NuovoTv, ha espresso la sua perplessità riguardo alle parole della Carlucci, suggerendo che tanto clamore potrebbe rivelarsi “rumore per nulla”. Raffaella ha anche evidenziato come altri talent, come “Tu si que vales” e “X Factor”, non temano di operare dei cambiamenti nel panel dei giudici: ““Non capisco perché la Carlucci continua a non sciogliere la riserva sulla giuria di Ballando…Pare ci saranno tutti. Tanto rumore per nulla, insomma. Eppure un cambiamento non farebbe male, come succede in altri talent come per esempio Tu si que vales e X Factor.”

Ipotesi sulla giuria

Mentre il mistero si infittisce e il pubblico si chiede se i giurati storici come Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto verranno confermati, il settimanale NuovoTv ha avanzato una nuova ipotesi. Nonostante Carlucci abbia sempre preferito mantenere una giuria consolidata, potrebbe decidere di aggiungere un nuovo volto, in linea con quanto fatto da Maria De Filippi in “Tu si que vales”, che ha inserito Luciana Littizzetto nel panel dei giudici.

A complicare ulteriormente le ipotesi c’è la notizia dell’addio di Teo Mammucari a “Tu si que vales“. Si vocifera che l’artista potrebbe trasferirsi a “Ballando con le stelle“, non come giurato, ma come concorrente, anche se al momento non c’è nulla di ufficiale.

Conferme e ritorni

Sebbene l’edizione passata abbia visto la giurata Selvaggia Lucarelli al centro di numerose polemiche e attacchi, pare che verrà confermata anche per l’edizione 2023. Nonostante fosse stata spesso criticata dai concorrenti, dai maestri e dagli stessi colleghi in giuria, Selvaggia resterà salda al suo posto. Le conferme arrivano anche per gli altri giudici storici: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. La novità potrebbe essere l’arrivo di Simona Izzo come opinionista a bordo campo. Con l’avvicinarsi della data di inizio del programma, prevista per il 21 ottobre, le voci sulla composizione della giuria di “Ballando con le stelle 2023” diventano sempre più frenetiche. Milly Carlucci, con le sue dichiarazioni, ha alimentato il mistero, mantenendo alta l’attenzione sullo show. Resta da vedere se ci saranno sorprese o se tutto rimarrà invariato.