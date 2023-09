Gianluca Semprini, finita Estate in diretta, svela tutta la verità: “Come è stato lavorare con Nunzia De Girolamo”

0 SHARES Condividi Tweet

Con la chiusura della stagione di “Estate in diretta“, Rai1 ha potuto contare su due conduttori di caratura: Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo. Questa partnership ha catturato l’attenzione di molti, portando una fresca ventata di aria all’interno del programma. Ora che il sipario è calato e l’estate è terminata, Gianluca Semprini ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare la verità sulla sua esperienza lavorativa con Nunzia.

In un’intervista approfondita rilasciata al magazine “Ora”, Semprini ha approfittato dell’opportunità per gettare luce sul suo rapporto con la De Girolamo, un argomento di interesse per molti. “Nunzia ed io abbiamo dinamiche molto differenti,” ha condiviso, “ma c’è una forte stima reciproca. Ciò che conta davvero è come ci completiamo a vicenda sul set. Ci rispettiamo profondamente e abbiamo imparato a valorizzare le qualità dell’altro per migliorare il nostro lavoro insieme.”

La trasformazione professionale di Semprini grazie a “Estate in diretta”

Nell’intervista, Semprini ha anche toccato un tema cruciale della sua carriera: la sua crescita personale e professionale attraverso la conduzione di “Estate in diretta“. Mentre il pubblico potrebbe associarlo principalmente alla sua carriera giornalistica, il programma gli ha offerto un’opportunità per mostrare un lato di sé molto diverso.

“Devo ammettere che condurre ‘Estate in diretta’ è stata una rivelazione per me,” ha esclamato Semprini con entusiasmo. “Mi ha permesso di scoprire un aspetto di me che prima ignoravo. Ho avuto l’opportunità di mostrare un lato più leggero, capace di scherzare e di legare con il pubblico in modo diverso rispetto alla solita rigidità dei telegiornali.”

La sua passione per il programma è evidente, soprattutto perché ha scelto di rimanere alla sua guida per ben tre edizioni. E mentre le prime due edizioni hanno visto al suo fianco la presenza di Roberta Capua, l’attuale stagione ha introdotto un nuovo volto, Nunzia De Girolamo. Questa scelta, tuttavia, ha dimostrato di essere azzeccata, poiché la coppia ha dimostrato una chimica unica, portando ottimi risultati in termini di ascolti e apprezzamenti.

Dalla radio alla TV: La carriera in diretta di Gianluca Semprini

Uno degli aspetti più interessanti dell’intervista con “Ora” è stata la rivelazione di Semprini sulla sua vera passione: le dirette. Ha condiviso un aneddoto personale, rivelando come le sue prime ambizioni non fossero direttamente legate al mondo della comunicazione. Era indeciso sul suo futuro, oscillando tra l’idea di seguire le orme imprenditoriali del padre o di perseguire un sogno da veterinario. Tuttavia, una decisione tardiva riguardo all’università l’ha portato verso un corso di sociologia. E fu proprio durante la stesura della sua tesi che ebbe la sua prima esperienza con la radio, innamorandosi irrimediabilmente del mondo delle dirette.

“Da quel momento ho capito quale fosse la mia vera vocazione,” ha riflettuto Semprini. “Ho iniziato la mia collaborazione con la radio a soli 23 anni. Adesso, alla soglia dei 52, posso dire con orgoglio che per la maggior parte della mia vita sono stato in diretta, trasferendo poi quella passione dalla radio alla televisione.”

La sua carriera, lunga e fruttuosa, dimostra non solo il suo talento ma anche la sua dedizione verso la comunicazione in tempo reale. E, mentre “Estate in diretta” potrebbe essere solo un capitolo della sua storia professionale, è chiaro che ha lasciato un segno indelebile nel cuore e nella mente di Gianluca Semprini.