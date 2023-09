Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: Corona svela la verità dietro la loro crisi

0 SHARES Condividi Tweet

Il mondo dei gossip è in fermento per la recente crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, una coppia che ha fatto sognare molti durante il loro percorso nella Casa del Grande Fratello Vip. La loro apparente rottura ha generato molte speculazioni, soprattutto quando Basciano ha rimosso il “follow” dalla sua fidanzata su Instagram. Ma che cosa si nasconde dietro queste voci? Fabrizio Corona, ex compagno di Sophie, decide di intervenire e svelare alcuni dettagli inaspettati.

Gelosia e malintesi: l’intervento di Corona

Secondo le informazioni rilasciate da Corona sul suo canale Telegram, una forte gelosia da parte di Basciano sarebbe stata la causa scatenante della crisi. Questa gelosia si sarebbe manifestata dopo che Sophie era stata vista in un popolare locale di Milano accanto a Carolina Rossi, storica collaboratrice di Corona, e Mattia Santarelli. Quest’ultimo ha una straordinaria somiglianza con l’ex re dei paparazzi, motivo per cui le voci di un loro presunto incontro hanno iniziato a circolare su Twitter. Questa indiscrezione ha causato un grande malinteso, provocando la reazione di Basciano, che avrebbe poi chiesto spiegazioni alla collaboratrice di Corona. Tuttavia, Corona ha sottolineato che non era presente nel locale e che non ha alcun interesse per la coppia.

Le Conseguenze della gelosia e il futuro della coppia

Oltre ai malintesi, Corona ha rivelato che Sophie avrebbe rinunciato a partecipare a Pechino Express a causa della gelosia del suo compagno. Sophie aveva precedentemente firmato un pre-accordo per apparire nello show insieme ad Antonella Fiordelisi, ma ha dovuto ritirarsi. Questo dettaglio potrebbe offrire una nuova prospettiva sulla dinamica della loro relazione. Mentre molti fan sperano in una riconciliazione e in un futuro felice per la coppia, è chiaro che ci sono ancora molte domande senza risposta. Solo il tempo dirà come si svilupperà la loro storia d’amore.