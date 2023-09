Diletta Leotta non si nasconde: “Il cambiamento fisico della maternità mi è pesato”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel vasto universo delle celebrità italiane, Diletta Leotta è un nome che risuona con risonanza. La sua fama, però, non ha mai offuscato la genuinità e l’umanità che traspare da ogni suo gesto e parola. Recentemente, la sua vita ha subito una svolta epocale con l’arrivo della piccola Aria. La maternità, però, non è stata una passeggiata per la conduttrice. Come racconta in un’intervista, ha dovuto affrontare una moltitudine di emozioni, dallo shock iniziale all’accettazione, e ora all’euforia di essere madre.

Come ha vissuto la gravidanza

Il desiderio di maternità ha sempre pulsato nel cuore di Diletta. Tuttavia, la scoperta della gravidanza, avvenuta in una fase tanto delicata della sua relazione con Loris Karius, l’ha presa di sorpresa. “È stato totalmente uno choc”, ha confessato. Ma che tipo di shock? Una combinazione di incredulità, gioia, ansia e, soprattutto, una profonda riflessione su come avrebbe potuto bilanciare la sua carriera, l’amore e la futura maternità.

Durante i nove mesi, Diletta ha attraversato una serie di montagne russe emotive. C’erano giorni in cui si sentiva come una supereroina, potente e inarrestabile. In altri, invece, era oppressa dalla stanchezza, dalla sensazione di non essere all’altezza dei suoi standard di sempre. Il cambiamento fisico, in particolare nell’ultima fase, l’ha messa a dura prova. “L’ho gestita in maniera abbastanza serena. Ci sono stati momenti in cui ho sentito di avere un’energia in più, di essere invincibile e indistruttibile, e altri in cui non stavo in piedi e mi dava fastidio non essere performante al 100% come sempre. Nell’ultima fase invece mi sono sentita ingombrante, lenta, per fare un metro ci mettevo 10 minuti, e questo tipo di cambiamento fisico mi è pesato” ha ammesso, evidenziando come, in una società che adora la perfezione, accettare un corpo in trasformazione non sia facile.

Il post-parto

Divenire madre ha modificato radicalmente la routine di Diletta. Eppure, nonostante i cambiamenti e le nuove sfide, la sua determinazione rimane ferrea. Il lavoro, ad esempio, rimane una sua priorità assoluta. “So che la mia vita cambierà in molte cose“, ha detto, “ma cercherò di organizzarmi in modo che Aria possa condividere con me le cose che mi piace fare”. Questa affermazione sottolinea il suo desiderio di inculcare nella figlia l’amore per la passione e la determinazione.

La sua relazione con Loris ha subito una trasformazione. Se una volta la loro interazione era focalizzata esclusivamente su di loro, ora Aria è al centro del loro universo. La prospettiva di Loris, che vede l’arrivo della bambina non come un ostacolo, ma come un’opportunità di arricchimento, dimostra la maturità e la profondità del loro amore.