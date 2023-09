Mara Venier annuncia il suo addio a “Domenica In” ma ci tiene a fare una precisazione su Barbara d’Urso

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier annuncia che la prossima stagione sarà l’ultima in cui condurrà “Domenica In“, un programma che le ha permesso di essere conosciuta come la “zia” d’Italia. Sebbene la decisione sia stata presa per trascorrere più tempo con la famiglia, la conduttrice smentisce le voci di una possibile crisi con il marito Nicola Carraro. La Venier sottolinea come, nonostante stia lasciando il programma, ciò non segni la fine della sua carriera televisiva. Ha rivelato di aver ricevuto numerose offerte di lavoro da quando ha raggiunto l’età pensionabile. Un suo desiderio è invitare Barbara D’Urso nel programma, sperando che ella accetti: “Il suo contratto scade a dicembre è probabile, spero che lei accetti il mio invito. Mi piacerebbe molto, da gennaio credo che potrebbe anche venire. È già stata invitata».

Trent’anni con “Domenica In” e l’evoluzione del programma

La storica conduttrice festeggerà trent’anni dalla sua conduzione di “Domenica In“, iniziata nel 1993. Dopo una pausa nel 1997, è tornata al timone nel 2018. La Venier assicura che, sebbene questa sarà la sua ultima stagione, continuerà a lavorare in televisione, forse in un ruolo diverso. La nuova stagione vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui la madre di Giovanbattista Cutolo, Daniela Di Maggio.

Il nuovo formato di “Domenica In” e le possibili prospettive in Rai

Nella sua ultima stagione come conduttrice, Mara ha deciso di apportare alcune modifiche al format del programma. Pur mantenendo le interviste, “Domenica In” darà più spazio alla cronaca. La nuova stagione vedrà la partecipazione di vari artisti, tra cui Carlo Verdone, i Pooh, i The Kolors e Matteo Bocelli. Riguardo a possibili ruoli futuri in Rai, la Venier esclude la possibilità, suggerendo che tali posizioni sarebbero più adatte a personaggi come Baudo o Arbore.