Flavio Insinna: “Vi svelo perché ho detto no al programma che mi hanno offerto”

Flavio Insinna, conduttore di “L’Eredità”, è stato sostituito da Pino Insegno. Di recente, sono circolate voci riguardo un possibile passaggio del conduttore a La7, soprattutto per prendere le redini del programma “Lingo – Parole in gioco“, precedentemente condotto da Caterina Balivo. Nella recente conferenza stampa per il film “La stoccata vincente“, Insinna ha confermato di essere stato avvicinato da La7 ma ha chiarito la sua posizione: “La mia storia con la Rai è fatta di amore e dedizione. Ho dato tutto me stesso a programmi come ‘Don Matteo’ e ‘Affari Tuoi’, e ho presentato ‘L’Eredità’ per cinque anni. Ringrazio La7 per l’offerta di Lingo, ma non fa parte di me ripetere gli stessi format”.

Riconoscimenti e futuro in Rai

Maria Pia Ammirati, la direttrice di Rai Fiction, ha elogiato Flavio durante la conferenza, evidenziando che la Rai ha in mente nuovi progetti per lui nei prossimi anni. Flavio, con il suo carisma tipico, ha risposto ai giornalisti riguardo al suo futuro in TV: “Voglio vivere il presente, senza fretta. Anche se non ho ancora avuto l’opportunità di lavorare molto nel cinema, sono grato per le opportunità che mi sono state offerte finora”. Con un pizzico di ironia, ha poi aggiunto: “Chissà, forse tra qualche anno mi vedrete ancora in Rai, magari in un ruolo completamente diverso!”

Voci e Speculazioni Passate

Durante l’estate, il nome di Insinna è spesso apparso in diverse voci e speculazioni riguardanti un suo possibile trasferimento a La7. Tuttavia, malgrado queste voci, la sua partecipazione al film “La stoccata vincente” ha dimostrato il suo impegno e la sua fedeltà alla Rai. Insinna ha infine sottolineato di non avere alcuna intenzione di lasciare la Rai, ribadendo il suo amore e la sua dedizione per l’emittente pubblica.

“La Stoccata Vincente”: un film da non perdere su Rai 1

“La stoccata vincente” è un film-tv che vede Flavio Insinna nel ruolo di Piero, padre del protagonista, basato sulla vera storia dell’atleta Paolo Pizzo. Il film è scritto da Marco Videtta, con la consulenza dello stesso Paolo Pizzo e Maurizio Nicita, e diretto da Nicola Campiotti. Nel cast, oltre a Insinna, troviamo anche Elena Funari e Alessio Vassallo. La produzione è firmata da Gloria Giorgianni per Anele, in collaborazione con Rai Fiction.