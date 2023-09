Tale e Quale Show, Pamela Prati diretta su Carlo Conti: “Io so perché mi ha scelta”

0 SHARES Condividi Tweet

Venerdì prossimo debutterà l’attesissima nuova edizione di “Tale e Quale Show”, con Carlo Conti ancora al timone e una giuria stellare composta da figure di spicco come Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Loretta Goggi. Tra i concorrenti di questa edizione spicca la presenza della celebre Pamela Prati. In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, la Prati ha svelato le ragioni per cui crede di essere stata selezionata per il talent: la sua determinazione e una carriera artistica di successo. Pamela ha detto: “Credo che Carlo mi abbia scelto per la mia caparbietà e la mia storia artistica…”.

La sfida delle imitazioni e le critiche di Malgioglio

La Prati, nell’intervista, ha anche esposto la sua confidenza nell’imitare qualsiasi artista, sottolineando la sua ammirazione per tutti: “Non c’è un personaggio che ho paura di imitare perchè amo tutti gli artisti…”. Questa fiducia sarà messa alla prova soprattutto dalla presenza in giuria di Cristiano Malgioglio, noto per non risparmiare mai le sue critiche. Tuttavia, Pamela si aspetta da lui commenti pungenti ma ironici: “Già me lo immagino con la sua pungente e sottile ironia…”.

Pamela Prati e le aspettative per il futuro nel talent

Concludendo la sua intervista, Pamela Prati ha espresso la speranza di non diventare un bersaglio durante il talent: “Spero di non essere un bersaglio facile…”. La tensione è palpabile e l’entusiasmo è alle stelle, sia per Pamela che per gli spettatori. La domanda che tutti si pongono è: riuscirà la Prati a conquistare non solo la giuria, ma anche il cuore dei telespettatori? Al di là della sua presenza, il cast del talent comprende altre celebrità come Ginevra Lamborghini, Maria Teresa Ruta, Alex Belli e Jo Squillo. Chi di loro sorprenderà? E chi non sarà all’altezza delle aspettative? Gli appassionati non dovranno fare altro che sintonizzarsi su Rai Uno venerdì prossimo alle 21.25 per scoprirlo.