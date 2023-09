Stash ferma all’improvviso il concerto e fa un annuncio da brividi

0 SHARES Condividi Tweet

Stash e la sua band, i The Kolors, sono il fenomeno musicale del 2023. Con il loro hit “Italodisco”, hanno conquistato non solo l’Italia ma anche le classifiche estere. Le cifre sono sbalorditive: cinque mesi consecutivi al numero uno, premiazioni come dischi di platino e milioni di streams e visualizzazioni su piattaforme come YouTube. Questi risultati li hanno solidamente piazzati come i sovrani indiscussi della scena musicale estiva. Le critiche positive non sono mancate. Paolo Giordano de Il Giornale ha lodato il gruppo per la loro freschezza contemporanea, distinguendoli da molti artisti che si perdono nella produzione massiccia. La loro capacità di rimanere autentici e unici nel panorama musicale attuale è indubbiamente uno dei motivi del loro incredibile successo.

Adattamento Internazionale e Autenticità

Inoltre, il 15 settembre 2023, in risposta al loro successo internazionale, è stata rilasciata una versione in inglese di “Italodisco”. Questa versione, adattata da Gary Go per Warner Music Group, ha portato alcune modifiche ai riferimenti culturali italiani presenti nel brano originale, rendendolo più accessibile al pubblico internazionale. Tuttavia, dietro la gloria e il successo, si trova un gruppo di artisti genuini e compassionevoli.

Un gesto memorabile

Durante una delle date del loro tour estivo, Stash ha dimostrato un’incredibile empatia e responsabilità. In un momento inaspettato, ha interrotto il concerto per condividere una notizia preoccupante con il pubblico: un bambino si era perso. Con una chiara priorità per la sicurezza e il benessere del giovane fan, Stash ha fornito i dettagli sul bambino sperduto, chiedendo aiuto al pubblico per ritrovare Leonardo, il bambino di dieci anni vestito di bianco. Questo gesto ha dimostrato che, al di là del talento e del successo, Stash e i The Kolors sono persone autentiche e premurose. In un mondo dove le celebrità sono spesso viste come figure distanti e inarrivabili, azioni come questa rafforzano il legame tra artisti e fan, ricordando a tutti che la sicurezza e l’umanità sono sempre al primo posto.