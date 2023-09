Verissimo, Silva Toffanin mette sotto torchio il Principe Filiberto sui tradimenti e lui, ad un certo punto reagisce

0 SHARES Condividi Tweet

Il programma “Verissimo“, noto per i suoi approfondimenti esclusivi sulla vita delle celebrità, ha recentemente ospitato una figura di spicco della nobiltà: Emanuele Filiberto di Savoia. Silvia Toffanin, l’affascinante presentatrice, ha posto delle domande incisive riguardanti le recenti voci di tradimento circolate sui media.

Rivelazioni, immagini e dubbi sulla fedeltà

Recentemente, una foto pubblicata dal magazine Diva e Donna ha sollevato sospetti su un possibile tradimento del Principe. L’immagine ritraeva Emanuele in un intimo scambio con la cantante italiana Nadia Lanfranconi, ex di Mel Gibson. Questo scatto ha innescato voci su un possibile crac nel matrimonio tra Emanuele Filiberto e la sua sposa Clotilde Courau.

Durante l’intervista, la Toffanin ha abilmente scoperchiato la questione, citando indirettamente l’immagine con la Lanfranconi. Sebbene il Principe non abbia confermato né negato le accuse, l’assenza di una smentita diretta ha sollevato ulteriori dubbi sulla sua fedeltà. “Vi si vede poco insieme”, ha osservato la Toffanin, suggerendo una distanza tra lui e Clotilde. Filiberto ha risposto sottolineando gli impegni lavorativi di sua moglie, che ha trascorso l’anno in tour in Francia.

Oltre i rumor: la parola al Principe

Quando la Toffanin ha ulteriormente indagato, riferendosi alla Lanfranconi come “un’amica”, il Principe ha tentato di deviare l’attenzione: “Fortuna ho amici e amiche, io e Clotilde abbiamo grande fiducia reciproca”. Ha poi cercato di ribaltare la conversazione, facendo riferimento al lungo rapporto della conduttrice con Pier Silvio Berlusconi. Ma la Toffanin non si è fatta distrarre, riportando l’attenzione sul sospetto tradimento.

Con eleganza e determinazione, il Principe ha espresso il suo punto di vista sul matrimonio e sulla fedeltà, sottolineando la profondità del suo legame con Clotilde: “Sarai d’accordo con me che dopo 20 anni c’è un rapporto di maturità, fiducia, amore e amicizia. Perdonerei un tradimento? Sì perché penso che l’amore che c’è al di là di tutto questo è molto più forte di una scappatella”.

La puntata si è conclusa con una domanda incisiva della Toffanin, che ha chiesto a Filiberto se avesse mai chiesto perdono nella sua vita. La sua risposta enigmatica – “Io chiedo perdono e grazie ogni giorno” – ha lasciato l’uditorio in attesa di ulteriori rivelazioni. La conduttrice ha concluso con una nota scherzosa, definendo Clotilde “una santa” e suggerendo una conversazione privata tra loro. Una cosa è certa: questa intervista ha sicuramente fatto parlare e ha acceso i riflettori su una delle coppie più in vista del panorama aristocratico italiano.