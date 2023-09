Pomeriggio 5, Myrta Merlino zittisce l’ospite: “Questo non lo devi dire”, aria tesissima in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Durante una recente puntata di Pomeriggio Cinque, talk show di punta di Mediaset, l’attenzione del pubblico è stata catturata dalla discussione sull’eredità dell’illustre attrice Gina Lollobrigida. L’ex marito dell’attrice, Francisco Javier Rigau, è intervenuto in diretta, lanciando accuse pungenti contro Andrea Piazzolla, uno stretto collaboratore di Lollobrigida. Ma il vero punto di tensione è giunto quando Rigau ha fatto riferimento a una persona assente in studio. Questo ha portato a un’istantanea atmosfera di gelo, con l’inviata che ha cercato di moderare l’intervento di Rigau, sottolineando l’importanza di non citare assenti incapaci di difendersi: “Ti ricordo che le persone assenti non si possono attaccare perchè non si possono poi difendere…”

La risposta decisa di Myrta Merlino

Il clima in studio è diventato ancora più teso quando la conduttrice Myrta Merlino ha deciso di intervenire. Con fermezza, ha interrotto Rigau, ribadendo le parole dell’inviata e evidenziando la responsabilità del programma di garantire un dibattito equo. La Merlino ha poi proposto un confronto in diretta tra Rigau e Tiziana Rocca, per dare voce a tutte le parti coinvolte. Questa proposta ha generato attesa e speculazione tra gli spettatori, ansiosi di vedere come si svilupperà il dibattito nelle prossime puntate.

Dopo un’interruzione pubblicitaria, necessaria a ristabilire la calma in studio, la Merlino ha cercato di indirizzare la discussione su un terreno più costruttivo. Rigau, tuttavia, ha mantenuto una postura di sfida, insistendo sulla sua convinzione che Gina Lollobrigida sia stata manipolata negli ultimi anni. Ha suggerito che c’erano forze esterne che avevano influenzato l’attrice, limitando le sue apparizioni pubbliche e il suo impegno nel mondo dell’arte.

Il legato di Gina Lollobrigida

Nonostante le tensioni, la Merlino ha voluto sottolineare la carriera eccezionale e il carattere forte di Gina Lollobrigida. Con una carriera che abbraccia diverse decadi, “La Lollo” ha dato un contributo inestimabile al cinema e alla cultura italiana. La discussione ha poi sfiorato i numerosi riconoscimenti e premi che l’attrice ha ricevuto, ricordando al pubblico la sua importanza nel panorama artistico italiano.

La vicenda dell’eredità di Lollobrigida ha riaperto antiche ferite e ha portato alla luce questioni non risolte. Mentre Rigau ha presentato le sue preoccupazioni e accuse, è stato evidente che la figura della Lollobrigida, una donna di spessore e determinazione, ha continuato a dominare la discussione. La Merlino, con la sua esperienza e professionalità, ha cercato di garantire un dibattito equilibrato, pur affrontando le sfide presentate dalla presenza provocatoria di Rigau.