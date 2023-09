“Chi l’ha visto”, Federica Sciarelli non le manda a dire: “Noi siamo i primi gli altri ci copiano”

0 SHARES Condividi Tweet

La nota trasmissione “Chi L’Ha Visto” è tornata in onda mercoledì scorso e continua ad essere guidata da Federica Sciarelli. In tempi in cui i cambi al timone sono diventati frequenti, la sua presenza costante diventa un punto di riferimento. In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, la conduttrice ha dato qualche anticipazione sui casi che saranno trattati nei prossimi episodi del programma.

Tra i casi in programma, la Sciarelli ha menzionato la scomparsa di Kata, una bambina peruviana scomparsa a Firenze il 10 giugno. Si discuterà anche del caso di Shab-bar Abbas, che continua a smentire l’accusa di aver ucciso sua figlia Saman. Ma un’attenzione particolare sarà dedicata al caso di Elisa Claps, la studentessa scomparsa nel 1993 e ritrovata nel 2010. Il ritrovamento del corpo nella chiesa della Santissima Trinità a Potenza ha recentemente riacceso l’attenzione su questo caso.

Differenze tra “Chi L’Ha Visto” e altri programmi di cronaca nera

Molti programmi televisivi trattano temi di cronaca nera, come Quarto Grado, La Vita in Diretta e Pomeriggio 5. Tuttavia, la Sciarelli ha voluto distinguere il lavoro svolto da “Chi L’Ha Visto” rispetto agli altri. Ha affermato: “Devo dire che noi facciamo le inchieste e poi gli altri fanno delle cose, anche egregie, però tutti… dopo!”. Questa affermazione sottolinea la sua convinzione che il suo programma sia il pioniere nel trattare certi argomenti, e che altri seguano le loro orme.

Federica ha proseguito dicendo che, da giornalista, è motivo di grande orgoglio essere i primi a lanciare una determinata inchiesta. Ha anche menzionato come i documenti raccolti dalla redazione di “Chi L’Ha Visto” siano spesso utilizzati come fonti affidabili da molti colleghi, riconoscendo l’accuratezza e l’importanza del lavoro svolto dal suo team.

Il ritorno di “Chi L’Ha Visto” segna un altro capitolo nella lunga storia del programma. Con la guida esperta e appassionata di Federica Sciarelli, si prevede che continuerà a illuminare i casi di scomparsa e di cronaca nera, distinguendosi per la profondità delle sue indagini e la sua dedizione alla verità. Gli spettatori possono aspettarsi altre edizioni emozionanti e rivelatrici, mentre la trasmissione continua a fare la differenza nel panorama televisivo italiano.