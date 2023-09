“Domenica In”, alla prima puntata ospiti e Pooh, sul web esplode la rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 17 settembre, “Domenica In” è tornato in onda con una nuova edizione. A guidare il programma, ritroviamo Mara Venier, che si è seduta alla conduzione del talk show per la prima volta trent’anni fa. Tuttavia, nonostante la grande attesa e l’affetto per la conduttrice, la prima puntata ha sollevato un certo numero di critiche sui social.

L’Esibizione dei Pooh: una decisione contestata

Il vero nucleo del dibattito riguardava gli ospiti scelti per l’episodio d’apertura: i Pooh. Il gruppo storico della musica italiana non ha riscosso l’entusiasmo sperato tra una porzione del pubblico. In seguito all’apparizione del gruppo, una cascata di commenti ironici e non ha inondato le piattaforme social. Tra le osservazioni più pungenti: “Sembra che ogni edizione di ‘Domenica In’ sia un déjà vu. Quando non c’è Albano, ci sono i Pooh. Quante volte li dobbiamo rivedere?” Queste parole sottolineano la percezione di alcuni spettatori di una ripetitività nella scelta degli ospiti del programma.

La ricerca di novità e freschezza

Numerosi utenti hanno espresso il desiderio di vedere una trasmissione rinnovata, sottolineando come “Domenica In” sembri replicare costantemente lo stesso format con gli stessi volti. Altri commenti sarcastici hanno enfatizzato la presunta mancanza di innovazione, come: “Dicono che ‘Domenica In’ introdurrà delle novità. Le novità? I Pooh!” Questa reazione dimostra un’aspettativa del pubblico di avere qualcosa di nuovo e fresco dalla trasmissione. Nonostante la controversia sui Pooh, la puntata ha visto la partecipazione di vari altri ospiti di spicco. Tra questi Daniela, madre del tragico caso di Giogiò Cutolo, Carlo Verdone, Matteo Garrone, The Kolors e Matteo Bocelli. Questa varietà avrebbe potuto bilanciare le critiche, ma il dibattito sui Pooh ha sicuramente dominato la conversazione sul web.