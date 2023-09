Lazza attaccato da una fan per una mancata foto, lui risponde e svela quale è la verità che c’è dietro

0 SHARES Condividi Tweet

In un’epoca dominata dai social media, dove le storie possono diventare virali in pochi minuti, un semplice gesto può scatenare reazioni inaspettate. Questo è ciò che è accaduto a Lazza durante un suo recente soggiorno all’aeroporto di Ibiza. Un rifiuto, una fan delusa e un video diventato virale sono gli ingredienti di questa storia moderna.

L’incontro

Tutto è iniziato in un contesto comune per molti artisti: l’incontro con fan in luoghi pubblici. All’aeroporto di Ibiza, due giovani ragazze hanno riconosciuto Lazza. Elettrizzate dalla possibilità di incontrare uno dei loro idoli musicali, si sono avvicinate con la speranza di ottenere una foto ricordo. La ragazza, che in seguito sarebbe diventata la protagonista del video virale, ha raccontato con passione e dettaglio l’intera vicenda. Secondo la sua narrazione, nonostante avessero espresso il desiderio di una foto e si fossero avvicinate con rispetto, Lazza avrebbe apparentemente ignorato la loro richiesta. Gli amici del cantante avrebbero suggerito che fosse al telefono, un’asserzione che la ragazza ha contestato, affermando che non stesse effettivamente parlando.

L’eco sui social

La giovane fan ha deciso di condividere la sua esperienza su TikTok, una delle piattaforme più popolari tra i giovani. Nel suo video, ha dettagliatamente descritto l’intero episodio, culminando con un messaggio diretto e sfidante a Lazza, dichiarando il suo disappunto e rivelando che aveva persino pianificato di partecipare a uno dei suoi concerti quell’anno.

Il video ha guadagnato trazione rapidamente, attirando l’attenzione di migliaia di utenti, tra cui molti fan del cantante. Le reazioni sono state miste, con alcuni che simpatizzavano con la ragazza, mentre altri difendevano Lazza, suggerendo che potrebbe aver avuto le sue ragioni per rifiutare la foto.

La risposta di Lazza e la chiusura della polemica

In mezzo alla marea di commenti e opinioni, il video ha raggiunto anche Lazza. Contrariamente a quanto fanno molti personaggi pubblici, ha scelto di rispondere direttamente, offrendo la sua prospettiva sull’accaduto. Secondo il cantante, era effettivamente impegnato in una chiamata con le sue airpods al momento dell’approccio delle ragazze. Ha inoltre aggiunto che, dopo aver terminato la chiamata, si era fermato a fare foto con altri fan presenti.

La risposta di Lazza ha scatenato un ulteriore dibattito tra i fan. Molti hanno elogiato la sua onestà e trasparenza, sottolineando come, nonostante la sua fama, abbia scelto di affrontare la situazione con umiltà e sincerità. D’altra parte, c’erano ancora alcuni che si schieravano dalla parte della ragazza, suggerendo che Lazza avrebbe potuto gestire meglio la situazione.