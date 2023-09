Sonia Bruganelli a cena con Andrea, i due complici e felici, chi è lui

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, nota al pubblico come ex moglie del presentatore Paolo Bonolis e ex opinionista del Grande Fratello Vip, è stata recentemente avvistata a cena in compagnia di un misterioso “cavaliere” noto come Andrea. Ma chi è questo Andrea? Si tratta di uno degli autori dietro i successi televisivi come “Ciao Darwin” e “Avanti un altro“. Il settimanale “Diva e Donna” ha catturato i due in atteggiamenti rilassati e sorridenti, alimentando così le voci di un possibile legame sentimentale tra loro.

Sebbene il rapporto tra Sonia e Andrea non sia ancora stato chiarito – potrebbe trattarsi semplicemente di un incontro tra amici – chi era presente ha riferito di una certa complicità tra i due. La domanda che tutti si pongono è: Andrea è il nuovo amore di Sonia? Oppure si tratta solo di un amico?

Bruganelli e Bonolis: una separazione con rispetto

Il giugno scorso, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato la loro separazione dopo un matrimonio lungo 26 anni. Da allora, non ci sono state paparazzate particolarmente compromettenti che coinvolgono gli ex coniugi. Anche se separati, Sonia e Paolo non hanno interrotto i loro rapporti. Per il bene dei loro figli e per il rispetto reciproco, continuano a frequentarsi e mantenere un rapporto civile. Questo legame rispettoso è stato evidente quando hanno trascorso insieme parte delle vacanze estive nelle Baleari, un luogo caro all’ex coppia. Per quanto riguarda Paolo Bonolis, non ci sono state indiscrezioni riguardanti la sua vita sentimentale post-separazione.

Rumors sulla carriera televisiva di Sonia

Recentemente, girava voce che Sonia Bruganelli avesse manifestato interesse a far parte della giuria del noto programma “Ballando con le Stelle“. Tuttavia, queste voci non sono state confermate e sembra che Milly Carlucci, conduttrice dello show, non abbia accettato la sua proposta.