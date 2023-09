La volta buona nella bufera: Caterina Balivo dà per buona una risposta sbagliata, sul web si scatena il caos e la Rai annulla il premio in soldi

0 SHARES Condividi Tweet

Nel mondo della televisione, gli errori in diretta sono spesso inevitabili. Tuttavia, quando tali errori riguardano la corretta attribuzione di premi in denaro ai partecipanti, la situazione può diventare rapidamente tesa e controversa. Questo è ciò che è accaduto durante la puntata di ieri, mercoledì 20 settembre de “La Volta Buona“, quando la conduttrice Caterina Balivo si è trovata al centro di una controversia legata a una risposta sbagliata.

Il programma, trasmesso nelle ore pomeridiane su Rai Uno, ha uno spazio dedicato ai giochi telefonici in cui i telespettatori possono partecipare e vincere premi in denaro. Durante questa particolare puntata, è stata posta una domanda riguardante la canzone “Pedro” di Raffaella Carrà. Al telespettatore, Massimo, è stato chiesto di identificare “le strade” menzionate nel brano. La risposta corretta era “Santa Fe“, ma Massimo ha erroneamente risposto “Saint Tropez“. Ciò che ha seguito è stato un momento di confusione in cui la Balivo, apparentemente ignara dell’errore, ha festeggiato con il suo team.

La controversia su twitter e le conseguenze immediate

L’errore, per quanto possa sembrare banale, ha avuto ripercussioni significative. “Cinguetti Rai“, un popolare account Twitter dedicato alle trasmissioni Rai, ha immediatamente sottolineato l’errore, annunciando che la vincita di 500 euro sarebbe stata annullata. I fan del programma e gli spettatori occasionali hanno rapidamente reagito al tweet, con molti che affermavano di aver notato l’errore in tempo reale e di essersi chiesti perché non fosse stato corretto in studio.

L’incidente ha sollevato una serie di domande: Come è potuto accadere un errore del genere? Chi è responsabile per assicurarsi che le risposte siano verificate correttamente? E, forse la domanda più importante per molti spettatori, il premio in denaro verrà offerto a Massimo, nonostante l’errore?

Le pressioni di un nuovo show e il futuro di “La Volta Buona”

Ma la controversia legata alla risposta sbagliata non è l’unico problema che “La Volta Buona” ha dovuto affrontare. Da quando ha sostituito “Oggi è un altro giorno“, il programma ha lottato per mantenere gli ascolti e le aspettative del pubblico. Il predecessore aveva un solido share del 16%, mettendo la pressione su “La Volta Buona” per ottenere un successo simile. Tuttavia, con una media attuale intorno al 13% di share, il programma sta affrontando critiche da più fronti.

Si potrebbe argomentare che l’incidente legato alla risposta errata è solo una manifestazione dei problemi più ampi che il programma sta affrontando. C’è un crescente malcontento tra il pubblico riguardo alle scelte editoriali e ai contenuti del programma, e molti si chiedono se la Rai prenderà misure drastiche per affrontare la situazione.

Mentre un singolo errore in diretta può sembrare un piccolo intoppo nell’ampio schema delle cose, può anche servire come indicatore di problemi più ampi e profondi. La Rai e il team di “La Volta Buona” avranno indubbiamente molte decisioni da prendere nelle prossime settimane per determinare il futuro del programma.