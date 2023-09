Grande Fratello, scoppia la lite: “Fiordaliso, vai a casa” e lei: “Come ti permetti”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande Fratello ha dato spettacolo quando la tensione è cresciuta tra i partecipanti. Durante una recente “prova sincerità”, i concorrenti sono stati messi alla prova per identificare i compagni di casa che ritenevano più narcisisti e ipocriti. Questa dinamica ha innescato una forte disputa tra il giovane imprenditore Claudio Roma e la cantante Fiordaliso. Quando Fiordaliso ha indicato Roma come il più narcisista, lui ha risposto dicendole di andarsene a casa poiché aveva “un sogno minore” rispetto agli altri: “Tu non hai bisogno di niente, puoi andare a casa, tutti hanno bisogno di un sogno tu no. Hai un sogno minore del nostro”. Questa affermazione ha portato Fiordaliso a difendersi con veemenza, sottolineando che nessuno dovrebbe sottovalutare i sogni di una persona sulla base dell’età: “Chi te l’ha detto che ho un sogno minore del tuo, come ti permetti?”.

La frase di Roma che scatena l’ira del web

Il commento di Roma su Fiordaliso, in particolare sulla sua età, ha suscitato grande scalpore all’interno della casa e tra i telespettatori. Molte persone online si sono schierate dalla parte di Fiordaliso, sottolineando come la reazione di Roma fosse immatura e mancasse di rispetto. L’attore Massimiliano Varrese è intervenuto durante la discussione, sostenendo Fiordaliso e rimproverando Roma per le sue osservazioni. Alla fine, la discussione si è spostata su altri argomenti, ma la polemica continua a far discutere i fan del reality.

Critiche a Signorini: Roma si difende

Ma non è stato solo l’incidente con Fiordaliso a mettere Roma sotto i riflettori. Recentemente, è emersa una controversia riguardo alla presentazione di Roma da parte del conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini. Durante l’introduzione di Roma, Signorini ha menzionato il “passato da spacciatore” del concorrente. Pur avendo avuto problemi con la legge in passato a causa di questioni legate alle droghe, Roma ha espresso la sua disapprovazione sull’uso del termine “spacciatore”. Ha sentito che la parola era stata usata in modo inappropriato e offensivo. Anche Carlo Alberto Mancini, un caro amico di Roma, ha espresso la sua indignazione riguardo alla terminologia utilizzata da Signorini.