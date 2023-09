Marica Pellegrinelli non si nasconde: “Eros? Lo amerò per sempre. E ora è arrivato il momento di diventare un’altra volta mamma”

0 SHARES Condividi Tweet

La storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ha sempre affascinato il pubblico e i fan del cantante. Decenni di successi musicali per lui, una carriera emergente nel mondo della moda per lei, insieme hanno formato una delle coppie più iconiche dello spettacolo italiano. Per ben dieci anni, dal 2009 al 2019, hanno vissuto una passione intensa, culminata con il matrimonio nel 2014. Dalla loro unione sono nati Raffaela Maria e Gabrio Tullio, completando così una famiglia che sembrava avesse tutto per essere perfetta.

Tuttavia, le sorprese sono dietro l’angolo e, come spesso accade, i matrimoni celebri non sono esenti da difficoltà e crisi. La notizia della, loro separazione nel 2019, ha sorpreso tutti. Una decisione che ha generato diverse reazioni tra il pubblico, con molti che speravano in una possibile riconciliazione.

Nella recente intervista al settimanale F, Marica ha deciso di condividere la sua versione dei fatti, lanciando uno sguardo intimo e personale sulla fine del suo matrimonio con Eros. “Non è mai facile separarsi”, ha ammesso con un tono malinconico, “Oggi però penso che con Eros ho avuto dieci anni belli, è una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso.”

L’inesauribile legame con Aurora Ramazzotti

La storia tra Marica e Eros non riguarda solo loro due. Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, ha avuto un ruolo fondamentale nella vita della coppia. Con soli pochi anni di differenza tra lei e Marica, la loro relazione ha assunto un’importanza notevole negli anni.

Marica e Aurora hanno costruito un legame quasi materno, un legame che ha resistito non solo ai turbolenti anni della relazione tra Marica e Eros, ma che è continuato anche dopo. “Aurora è stata ‘mia figlia’ per dieci anni”, ha confessato Marica, “E anche se lei è cresciuta, diventando mamma a sua volta, il nostro rapporto rimane inalterato.”

La Pellegrinelli ha sottolineato come la vicinanza con Aurora l’abbia aiutata a crescere come madre e donna, una relazione che ha profondamente influenzato la sua vita e le ha offerto preziose lezioni su cosa significhi essere genitori.

Rinnovati progetti di vita e la speranza di un nuovo inizio

La vita, si sa, va avanti. E Marica, pur avendo vissuto momenti di grande sofferenza a causa della separazione e della sua recente battaglia contro un tumore all’ovaio, non ha perso la speranza. Ha ritrovato l’amore nelle braccia del DJ William Djoko. Una relazione che ha portato una nuova luce nella sua vita e che le ha dato la forza di guardare al futuro con ottimismo.

Con William, Marica ha iniziato a sognare di nuovo, di costruire una famiglia, e forse, di dare un fratellino o una sorellina a Raffaela Maria e Gabrio Tullio. “Se non ci ho ancora provato è per i problemi di salute degli ultimi due anni… Ho aspettato per la nuova gravidanza per timore di una recidiva, ma ora è arrivato il momento.”