Tale e Quale show 13: incredibile come reagisce la giuria quando si trova di fronte  Pamela Prati

‘Tale e Quale Show’, nella sua tredicesima edizione, continua ad essere un programma dove famosi volti televisivi e del mondo dello spettacolo si cimentano nel difficile compito di imitare grandi artisti musicali. In questo contesto, le aspettative possono spesso essere alte, e come sempre, alcune performance riescono a sorprendere, mentre altre lasciano alquanto perplessi. Pamela Prati e Alex Belli sono stati recentemente al centro di tale dinamica, e le reazioni della giuria sono state, a dir poco, sorprendenti.

Pamela Prati: un nome di peso sul palco

Quando si parla di Pamela Prati, si parla di una figura che ha segnato intere generazioni nel panorama dello spettacolo italiano. Era quindi naturale che ci fossero grandi aspettative quando è salita sul palco di ‘Tale e Quale Show 13′. Il brano scelto, “Non succederà più” di Claudia Mori, è un pezzo iconico e complesso. Ma, come spesso accade quando le aspettative sono elevate, la performance della Prati ha lasciato molti a desiderare di più. La sua intonazione ha fluttuato, e ci sono stati momenti in cui la sua voce sembrava incerta.

Tuttavia, ciò che ha stupito molti non è stata tanto l’esibizione in sé, quanto la reazione della giuria. Mentre i commenti sui social media erano pervasi da toni ironici e battute pungenti, la giuria ha preso una strada diversa. Loretta Goggi, una veterana del mondo della musica e dello spettacolo, ha elogiato Prati per la sua intonazione e la sua gentilezza. Anche Giorgio Panariello ha seguito la stessa linea, offrendo parole di apprezzamento.

La giuria: un approccio conciliante?

Con il reality show appena iniziato, la giuria sembra aver optato per un approccio più conciliante e costruttivo. Questo è stato particolarmente evidente nel caso della Prati. Ma ciò che ha veramente sorpreso è stata la reazione di Cristiano Malgioglio. Notorio per le sue osservazioni taglienti e spesso dirette, Malgioglio ha fornito a Prati solo una leggera critica, mantenendo un tono generalmente positivo.

Ma, come si dice, ogni medaglia ha il suo rovescio. E il contrasto tra l’approccio adottato con la Prati e quello riservato ad Alex Belli è stato palese.

Alex Belli: con lui Malgioglio si scatena

Dopo la performance della Prati, è stato il turno di Alex Belli di mettersi alla prova con “Sexbomb” di Tom Jones, un brano che sprigiona erotismo e sensualità ad ogni nota. La sfida era notevole, e purtroppo Belli ha avuto difficoltà nel catturare l’essenza della canzone. La sua esibizione è sembrata priva della passione e del carisma che sono sinonimi di Tom Jones.

Qui, Malgioglio non ha trattenuto i suoi colpi. Con una critica aspra, ha paragonato l’esibizione di Belli al canto di un cane, sottolineando come la performance mancasse dell’erotismo richiesto dal brano. L’inglese di Belli, come ha sottolineato Malgioglio, era lontano dall’essere perfetto, aggiungendo un altro livello di critica all’interpretazione.