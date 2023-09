“Tale e Quale Show”, polemiche già alla prima puntata: Jo Squillo rifiuta la seduta di trucco, quale è la motivazione

0 SHARES Condividi Tweet

In occasione dell’apertura della 13esima edizione di “Tale e Quale Show“, molti spettatori si sono fermati su un particolare: il trucco di Jo Squillo. Più specificatamente, la sua scelta di presentarsi con un trucco apparentemente trascurato. Ma come spesso accade nel mondo dello spettacolo, ciò che vediamo sul piccolo schermo rappresenta solo una parte della storia, ed è fondamentale indagare dietro le quinte per capire il contesto completo.

La spiegazione dietro il trucco non curato

Alla luce delle critiche e delle domande dei fan, è emerso un dettaglio interessante. Il profilo Twitter “Cinguetti Rai” ha rivelato che Jo Squillo aveva un’ottima ragione per il suo trucco apparentemente trascurato: era impegnata alla prestigiosa Milano Fashion Week. La scelta di rifiutarsi di sottoporsi a sette ore di trucco non è stata quindi un capriccio da diva, ma il risultato di un conflitto di programmazione tra due impegni significativi. Questa rivelazione ha polarizzato l’opinione pubblica. Da un lato, c’erano quelli che criticavano la sua decisione, sostenendo che avrebbe dovuto dare la priorità al suo impegno con “Tale e Quale Show“. D’altro canto, c’erano quelli che la elogiavano per aver bilanciato due impegni altrettanto cruciali.

Le reazioni del pubblico: comprensione o critica?

Le reazioni online non si sono fatte attendere. Tra i commenti, alcuni spettatori esprimevano il loro disappunto, sottolineando che i concorrenti avrebbero dovuto mostrare maggiore dedizione. Altri erano meno gentili nelle loro valutazioni, usando termini come “pessima” e “imbarazzante”. Tuttavia, vale la pena notare che tali reazioni rappresentano solo una parte degli spettatori. Molti altri hanno riconosciuto le sfide di bilanciare impegni diversi e hanno elogiato Jo Squillo per aver fatto del suo meglio in circostanze impegnative.

Performance canora: una luce nel buio Al di là delle controversie sul trucco, la performance di Jo Squillo su “Into the Groove” di Madonna è stata degna di nota. Nonostante non fosse la migliore della serata, ha mostrato una buona prestazione, piazzandosi al quinto posto in una competizione che comprendeva dieci celebrità di talento. Il pubblico ha avuto la possibilità di apprezzare il suo talento e la sua passione per la musica, nonostante le difficoltà.

Il palcoscenico di “Tale e Quale Show” ha visto esibizioni straordinarie quella sera. Luca Gaudiano ha incantato tutti con la sua imitazione di Tiziano Ferro, guadagnandosi il primo posto. Allo stesso modo, Lorenzo Licitra e Ilaria Mongiovì hanno impressionato con le loro performance, conquistando rispettivamente il secondo e il terzo posto. Tuttavia, non tutti sono riusciti a brillare: Pamela Prati, Alex Belli, Maria Teresa Ruta e Scialpi non sono riusciti a conquistare il cuore della giuria e del pubblico.

Per quanto riguarda gli ascolti, Carlo Conti e il suo team hanno registrato un inizio leggermente inferiore rispetto all’anno precedente, con 3 milioni di spettatori. Questa diminuzione di 400.000 spettatori rispetto al 2022 potrebbe essere un campanello d’allarme, ma è anche una motivazione per continuare a lavorare e innovare per mantenere il programma fresco e interessante.