Asia Argento lascia tutti senza parole: “La vita è bella ma dura troppo” e poi rivela cosa intende fare

Nel giorno del suo 48esimo compleanno, Asia ha scelto di regalarsi e di regalare al mondo un’immagine audace. Davanti a uno specchio, l’attrice ha catturato un selfie in cui appare completamente nuda. Ma, come sottolinea, la sua nudità fisica non è l’elemento sorprendente dell’immagine. Dopo tutto, l’abbiamo vista abbracciare la sua immagine corporea in molte occasioni, fin da quando era una teenager. La vera sorpresa è il messaggio che ha allegato allo scatto: una profonda introspezione sul significato del tempo, dell’invecchiamento e della lotta per l’accettazione di sé.

Introspezione su accettazione e lotta

Asia Argento è nota per la sua apertura e la sua volontà di condividere le sfide personali. Ha parlato apertamente delle sue battaglie con la droga e l’alcol, e ha anche condiviso con il mondo i suoi sforzi per rimanere sobria. Questa lotta per la sobrietà non è una passeggiata, come lei stessa ammette. Ci sono giorni in cui si sente come se stesse progredendo e giorni in cui si sente come se fosse in uno stato di stallo. E proprio come molti di noi, ha giorni in cui il futuro sembra luminoso e altri in cui il passato sembra un pesante fardello.

In questo post di compleanno, Asia ha condiviso la sua lotta per accettarsi. Nonostante sia un’icona celebrata e ammirata da molti, ha confessato di trovare ancora difficile guardarsi allo specchio e dire a se stessa che si vuole bene. Questa onestà bruciante è una testimonianza della pressione che molte figure pubbliche sentono, di vivere sotto l’occhio pubblico, ma anche del fatto che, al di là della fama e del successo, sono esseri umani con insicurezze e paure come tutti gli altri.

La vita, il tempo che passa e l’Invecchiamento

Il cuore del suo messaggio ruota attorno al concetto di tempo e invecchiamento. Mentre molte celebrità cercano di fermare il tempo con chirurgie e trattamenti, Asia esprime un desiderio diverso: quello di invecchiare, e velocemente. “La vita è bella ma dura troppo”, sottolinea per poi aggiungere: Voglio sbrigarmi a invecchiare”. Il post, poi continua così: “Oggi compio 48 anni, pubblico un selfie audace, ma non tanto per la mia nudità, a quella vi ho anestetizzati da quando ero una teenager. La verità è che per me è ancora complicato guardarmi allo specchio e dirmi che mi voglio bene per davvero. Che mi accetto per quella che sono. Che merito anche io il meglio”. E, ancora: “Non mi piacciono i compleanni, quelli degli altri per niente e i miei ancora meno. Anche quest’anno scappo all’estero pur di non festeggiarlo con ‘famiglia’ (non parlo dei miei figli, con loro ogni giorno è una festa) e ‘conoscenti’ vari”. E poi termina così: “Tirando le somme di quello che ho vissuto quest’anno provo gratitudine, anche se mentre scrivo queste parole sono abbastanza giù, c’ho il groppo in gola. Le mie priorità sono e rimangono solo queste: sobrietà, figli, lavoro. Per prima metto la sobrietà perché senza di essa la mia vita andrebbe a ramengo. Tutto il resto passa e va e non lascia traccia. Tutto il resto è così evanescente che neanche rimane attaccato alle pareti del mio ippocampo. Tutto il resto si secca al sole come la frutta”. Una tale dichiarazione potrebbe sorprendere molti, ma ci fornisce una preziosa intuizione sulla sua visione della vita.

Il tempo, con tutti i suoi alti e bassi, le gioie e i dolori, è sia un dono che una sfida. Mentre il mondo celebra la gioventù e la bellezza effimera, l’attrice ci ricorda che c’è bellezza anche nell’abbracciare il passare del tempo e nell’accettare ogni fase della vita.