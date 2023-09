Amici 23, Malgioglio esagera con la Celentano: “Faccia da vipera”, l’aria diventa tesa

0 SHARES Condividi Tweet

Amici 23 torna in grande stile con momenti e dinamiche che catturano l’attenzione del pubblico. Tra i protagonisti indiscussi della serata, troviamo Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano, il cui rapporto è stato caratterizzato da piccanti scambi e divertenti battibecchi.

Durante l’ultima puntata, Cristiano, ospite fisso del programma e personaggio noto per la sua verve ironica e scherzosa, ha acceso la miccia. Mentre gli aspiranti allievi si esibivano, l’occhio attento di Malgioglio ha colto l’espressione apparentemente severa e indifferente di Alessandra, che non ha esitato a definire con un’espressione piuttosto pittoresca: “faccia da vipera“. Un commento che, pur essendo scherzoso, ha certamente acceso ulteriormente i riflettori sulla tensione palpabile tra i due.

Memorie di un passato burrascoso

La storia tra Cristiano e Alessandra non è nuova al pubblico di Amici. Chi ha seguito le precedenti edizioni sa bene che i due hanno un passato di alterchi e di frecciatine reciproche. Nonostante la loro storia, la saluta di Cristiano verso la docente di danza classica, “Signora sta bene? Sono felice di vederla, davvero”, ha evidenziato quel mix di ironia e pungente sarcasmo che caratterizza le loro interazioni. Alessandra, con il suo stile inconfondibile, non è rimasta indietro, rispondendo prontamente e mettendo in chiaro che non ha intenzione di lasciarsi intimidire.

Maria De Filippi: tra mediazione e ironia

In questo vorticoso turbinio di emozioni e repliche pungenti, la conduttrice Maria De Filippi si è rivelata ancora una volta una maestra nell’arte di gestire e mediare situazioni potenzialmente esplosive. Con la sua ironia affilata e la sua capacità di trasformare ogni momento in puro intrattenimento, Maria ha notato la tensione crescente tra i due e ha scherzato sul fatto che Alessandra “ci guarda male”, aggiungendo ulteriore pepe alla situazione. La Celentano, mai una a perdere in prontezza, ha chiarito di essere semplicemente “concentrata”, dando vita ad ulteriori scambi divertenti e piccanti.

Ma la puntata non è stata solo un continuo scambio di frecciatine tra Malgioglio e la Celentano. Infatti, durante lo show, Alessandra si è trovata al centro di un altro episodio di tensione, stavolta con il professore Raimondo Todaro. La decisione di Celentano di assegnare la maglia a due ballerini ha suscitato reazioni contrastanti, dando origine a ulteriori momenti di intrattenimento.