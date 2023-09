Verissimo, ospite Anna Tatangelo ma il web non la perdona e la ricopre di insulti

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Tatangelo, icona della musica italiana, è stata intervista a Verissimo, uno dei programmi televisivi più seguiti in Italia. Durante l’intervista, Anna ha condiviso profonde riflessioni sulla sua vita, offrendo ai fan uno sguardo intimo sui momenti bui e luminosi del suo percorso personale.

Anna racconta della sua famiglia

Il momento più toccante dell’intervista è stato quando Anna ha parlato della perdita di sua madre nel settembre del 2022. La sua voce tremante e gli occhi lucidi hanno rivelato il dolore di una ferita ancora aperta, mostrando una vulnerabilità che raramente emerge in televisione. “Sto ancora cercando di metabolizzare la sua perdita”, ha ammesso con sincerità. Questa confessione ha toccato il cuore di molti, rivelando una profonda connessione tra l’artista e la sua amata madre.

Anna non ha esitato a discutere anche della sua vita amorosa, mettendo in evidenza la sua relazione con Gigi D’Alessio, il famoso cantante con cui ha un figlio, Andrea. Sebbene la loro storia d’amore sia giunta al termine, Anna ha enfatizzato come il legame tra di loro rimanga saldo, per il bene di Andrea. Ha parlato con affetto di D’Alessio, elogiandolo per il sostegno durante i momenti difficili: “Sono molto grata a Gigi. Le nostre strade si sono separate, ma abbiamo una direzione comune, la serenità di Andrea”.

Ma non tutte le rivelazioni di Anna riguardavano il passato. La cantante ha parlato con entusiasmo della sua relazione attuale con Mattia Narducci, un modello di 26 anni. L’amore tra loro è sbocciato in un periodo delicato, poco dopo la scomparsa della madre di Anna. Nonostante il dolore, Narducci ha saputo sostenerla, dimostrandosi un pilastro nella sua vita. Anna ha sottolineato come, a volte, l’amore arrivi quando meno te lo aspetti, offrendo conforto nei momenti di bisogno.

Il web la ricopre di insulti per la sua trasformazione fisica

La parte più controversa dell’intervista, tuttavia, ha riguardato l’aspetto fisico di Anna. Molti telespettatori e utenti dei social media hanno commentato, spesso in modo critico, i presunti interventi estetici ai quali Anna si sarebbe sottoposta.. Commenti come “Era perfetta” o “Anna sei bella anche con meno!” Ma la Tatangelo? Ma por*a miseria, era tanto bellina. Ora sembra Avatar con due gommoni al posto delle labbra” e “Anna Tatangelo 36 anni ne dimostra 50. Irriconoscibile!” oppure:: “Perché questa mania di rifarsi il viso quando sei bellissima?”; Mamma mia, troppi troppi ritocchi. Troppi!”; “Ma la Tatangelo perché si è ridotta cosi? Ma non si rendono conto? Era perfetta”; “Non riesce a muovere nemmeno la bocca”; “Tutta tirata così e davvero eccessivo, Anna sei bella anche con meno!”; etc etc…

riempivano le bacheche virtuali, mettendo in luce l’ossessione della società per la bellezza ideale.