“Domenica In” Francesca Fagnani fa una battuta su Enrico Mentana che gela Mara Venier

Oggi, Domenica 24 settembre “Domenica In” ha visto una guest star particolare: Francesca Fagnani. La giornalista, prossima al ritorno con la nuova stagione del suo programma “Belve” su Rai 2, ha condiviso una serie di riflessioni e rivelazioni sulla sua vita privata e professionale, in un’intervista condotta dalla carismatica Mara Venier.

La sorprendente domanda di Venier e il legame della Fagnani con Mentana

Tutto è iniziato quando Mara, in modo piuttosto audace, ha fatto una domanda diretta e imprevista a Francesca: “Quando ti sposi con Enrico Mentana?”. Questa domanda ha riferito al decennale legame di Francesca con il noto giornalista e direttore del TG di La7, Enrico Mentana. La Venier ha continuato a giocare sul tema, mettendo leggermente in imbarazzo la sua ospite con domande personali, come la scelta tra trascorrere un weekend con Enrico o con i loro amati cagnolini. Tuttavia, Francesca ha risposto con spirito, affermando: “I cani parlano meno”, raccogliendo applausi e risate dal pubblico ma facendo restare di sasso la padrona di casa.

Dal percorso professionale alla toccante storia della sua madre

Lontano dalla sfera privata, l’intervista ha poi toccato il percorso professionale della Fagnani. Francesca ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera, dai primi passi nel mondo del giornalismo con figure di spicco come Giovanni Minoli e Michele Santoro, fino alla decisione di intraprendere questa carriera dopo un illuminante viaggio negli Stati Uniti. Ma l’emozione più profonda è arrivata quando ha condiviso il dolore per la perdita di sua madre, scomparsa alcuni anni fa. Francesca ha sottolineato come ancora si rammarica di non aver dato a sua madre la centralità che meritava in vita, ma ha anche enfatizzato l’inestimabile valore degli insegnamenti che le ha lasciato. Concludendo l’intervista, l’attenzione si è spostata sul programma “Belve“. Francesca ha condiviso alcune anticipazioni sulla nuova stagione, svelando alcuni degli ospiti che appariranno nel primo episodio. Tra questi, figurano nomi noti come Stefano De Martino, la cantante Arisa, e Fabrizio Corona, che ha fatto notizia recentemente per il suo rilascio. Queste rivelazioni hanno sicuramente acceso l’interesse dei telespettatori, facendo crescere l’attesa per il ritorno del programma