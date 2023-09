Domenica In, scoppia la lite tra la Mussolini e la vedova di Gianfranco Funari, volano parole grosse

0 SHARES Condividi Tweet

La televisione italiana è stata scossa da una delle puntate più intense di “Domenica In“, il popolare talk show domenicale condotto da Mara Venier. La trasmissione, come sempre, si è dimostrata una miscela esplosiva di interviste, retroscena e discussioni animate.

Dibattito acceso tra Alessandra Mussolini e Morena Zapparoli

La scintilla che ha acceso la miccia nella puntata è stata, senza dubbio, la tensione palpabile tra Alessandra Mussolini e Morena Zapparoli. Tutto è iniziato con un’interessante e dettagliata intervista ad Andrea Piazzolla, noto per essere il factotum di Gina Lollobrigida. Piazzolla si trova attualmente nel bel mezzo di una controversia legale, poiché è stato accusato di circonvenzione di incapace, e la Procura ha richiesto per lui una pena di sette anni e mezzo di carcere.

Dopo l’intervista, Mara Venier ha voluto approfondire la questione con un dibattito in studio, al quale hanno partecipato diversi ospiti di spicco. Tra questi, l’ex deputata Alessandra Mussolini e la vedova di Gianfranco Funari, Morena Zapparoli. È stato in questo contesto che la Mussolini, dopo essere stata ripetutamente interrotta dalla Zapparoli, ha perso la pazienza esclamando una parolaccia, causando scalpore e stupore tra il pubblico e gli altri partecipanti al dibattito: “Ma come ca..o ti chiami? Ao Morena non se ne può più”.

Il regalo alla Lollobrigida: Polemiche e Retroscena

Tuttavia, non è stato solo l’incidente tra la Mussolini e la Zapparoli a dominare la puntata. Un altro momento saliente è stato il racconto di un retroscena relativo a Gina Lollobrigida, rivelato da Mara Venier. La conduttrice ha condiviso con il pubblico un aneddoto affascinante, secondo cui Piazzolla avrebbe donato all’attrice un leoncino in occasione di uno dei suoi compleanni. Un gesto magnanimo e sorprendente, che però ha suscitato immediatamente dubbi in Mussolini: da dove provenivano i fondi per un regalo così esotico e costoso?

Le domande dell’ex deputata hanno dato il via a una serie di congetture n studio. Mara Venier, cercando di riportare serenità, ha sottolineato come ognuno ha il diritto di spendere i propri guadagni come meglio crede, cercando di difendere la legittimità del regalo

L’uomo di fiducia della Lollobrigida si difende

Andrea Piazzolla, visibilmente emozionato ma deciso a far valere la propria posizione, ha descritto in dettaglio il suo rapporto con Gina Lollobrigida, un legame profondo e intenso durato ben 14 anni. Ha ricordato come, in alcuni periodi, dormisse appena un’ora per notte pur di essere al fianco dell’attrice, supportandola in ogni sua esigenza.

Piazzolla ha poi affrontato la spinosa questione dei 10 milioni dell’eredità della Lollobrigida, scomparsi misteriosamente. Ha respinto ogni accusa, sottolineando che l’attrice aveva uno stile di vita molto lussuoso. Ha concluso la sua apparizione ribadendo la propria innocenza e la sincera dedizione che ha sempre mostrato nei confronti della celebre attrice.