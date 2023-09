Federico Quaranta, chi è, matrimonio con Simona Branchetti, figli

0 SHARES Condividi Tweet

Federico Quaranta, nato il 27 marzo 1967 a Genova, è diventato uno dei volti televisivi più riconosciuti e amati nel panorama italiano. La sua carriera, iniziata in radio, è cresciuta e si è evoluta in modo esponenziale, consolidando la sua posizione come una delle figure di spicco nel mondo dello spettacolo, in particolare nel segmento dell’enogastronomia. Nel 2003, lancia “Decanter” su Rai Radio 2, creando un buzz immediato grazie alla sua proposta innovativa: un programma completamente dedicato al mondo del vino e della gastronomia, unendo la sua profonda competenza alla sua innata capacità di coinvolgimento del pubblico. Due anni dopo, nel 2005, inizia la sua avventura con “Linea Verde”. A questo impegno ne seguono molti altri, mostrando una versatilità che gli permette di spaziare da programmi mattutini come “Magica Italia, Turismo e Turisti” a “Fuori di Gusto”, collaborando con personaggi del calibro di Vladimir Luxuria. “La Prova del Cuoco” rappresenta un altro capitolo fondamentale nella sua carriera, dove prima affianca Antonella Clerici e in seguito assume il ruolo di principale conduttore per diversi episodi. Gli anni successivi lo vedono impegnato in svariati progetti, culminando con la conduzione di “Linea Verde Explora” nel 2023.

Vita Privata: relazioni, famiglia e amicizie

Dietro il sorriso e la vivacità che mostra in TV, Federico ha una vita privata ricca e variegata. Dal 2008 al 2012, Quaranta ha condiviso la sua vita con Simona Branchetti, nota giornalista del Tg5. Nonostante il loro matrimonio sia giunto al termine, i due sono riusciti a mantenere un rapporto amichevole e rispettoso. La capacità di Federico di gestire le relazioni passate con maturità e rispetto è ammirevole. Nel corso degli anni, il suo cuore ha trovato nuovamente l’amore in Giorgia Iannone de Sousa, una talentuosa modella e scrittrice di origini angolane. La coppia ha accolto al mondo una bellissima figlia, Petra, nel 2018, ampliando la loro famiglia e aggiungendo un altro capitolo alla storia personale di Federico.

Passioni e curiosità: un mondo oltre la TV

Oltre alla sua illustre carriera, Federico Quaranta è un uomo di profonde passioni e curiosità. Nel 2008, ha conquistato un posto nel Guinness World Record per aver creato il flûte più grande del mondo, dimostrando il suo spirito avventuroso e la sua passione per l’enogastronomia anche al di fuori del piccolo schermo. Ma la sua vita non è solo legata al mondo del vino e della cucina. Federico è un amante della natura: ama sia il mare che la montagna e ha un debole per le lunghe passeggiate in campagna. Ha anche un pollice verde, dedicando tempo alla cura delle piante e alla coltivazione di un orto personale. La sua compagnia più fedele, però, è quella di Wilson, un magnifico esemplare di razza Rhodesian, che lo accompagna in ogni avventura, quotidiana o no.