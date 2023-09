Antonella Clerici diretta su The Voice Senior: “Cosa ho pensato appena me lo hanno proposto”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici, con la sua innata professionalità e carisma, è diventata un’icona indiscussa del palinsesto di Rai1. I recenti anni l’hanno vista protagonista di una serie di successi, ma il vero trionfo è stato con i format derivati da “The Voice“. Antonella ha sempre avuto una forte intuizione riguardo al potenziale del programma per Rai1. Quando le è stata proposta la versione ‘Senior’ di “The Voice“, non ha avuto dubbi sul suo potenziale successo, definendolo “una bomba”: ““Quando mi avvisarono che c’era la possibilità della versione ‘Senior’ mi convinsi immediatamente che sarebbe stata una bomba” La sua previsione si è rivelata accurata, come ha dimostrato il successo straordinario sia di “The Voice Senior” che di “The Voice Kids”.

The Voice Kids: un’idea brillante

La televisione italiana, in un certo periodo, era inondata di talent show per bambini trasmessi sia su Rai1 che su Canale5. Tuttavia, questi programmi hanno visto una decrescita di popolarità. Ma Antonella Clerici, con la sua visione innovativa, ha dimostrato che i format possono ancora risplendere se adattati ai tempi attuali. La scelta di lanciare “The Voice Kids” è stata ispirata dalla curiosità di Antonella di rivolgersi a due pubblici diametralmente opposti: da un lato, gli esperti veterani della musica, dall’altro, i giovani talenti in erba. La conduzione del programma da parte di Antonella ha catturato l’essenza di entrambi questi mondi, mostrando le diverse sfaccettature dell’esistenza musicale.

The Voice Senior: un tributo alla terza età

Durante l’intervista, Antonella ha dedicato una particolare attenzione a “The Voice Senior“. Ha rivelato che la decisione di condurre lo show è nata durante la pandemia di Covid, periodo in cui gli over sessanta sono stati tra i più colpiti: “Non a caso la prima edizione fu molto di cuore, ebbe un significato preciso”. Questa versione del programma non solo è stata un omaggio alla terza età, ma anche un modo per mostrare il potenziale e il talento inaspettato di questa fascia demografica. La prima edizione, in particolare, ha avuto un impatto emotivo, dando un senso di speranza e riscatto a una generazione spesso trascurata o ritenuta “finita”. Con il suo talento e sensibilità, Antonella ha portato alla luce la ricchezza e la profondità dei senior, dimostrando che la passione e il talento non hanno età.