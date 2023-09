The Kolors in pericolo, si esibiscono su un battello sui Navigli che rischia di affondare

0 SHARES Condividi Tweet

Durante un’innovativa esibizione a Milano, i The Kolors hanno vissuto momenti di tensione quando il battello sul quale si stavano esibendo ha iniziato a imbarcare acqua. La situazione, inizialmente sottovalutata, ha presto attirato l’attenzione delle autorità e del pubblico presente.

Un concerto insolito prende una piega inaspettata

Ieri, domenica 24 settembre 2023, nel cuore di Milano, la popolare band italiana The Kolors stava dando uno spettacolo a bordo di una delle imbarcazioni turistiche di NavigaMi in Darsena. Tuttavia, durante il concerto, l’entusiasmo è stato interrotto quando il battello ha iniziato a imbarcare acqua e ad inclinarsi pericolosamente, mettendo a rischio la sicurezza di chi era a bordo.

Il pilota del battello è stato il primo a notare l’anomalia, ma il pubblico, coinvolto dall’atmosfera elettrica e dalla performance della band, non ha immediatamente compreso la gravità della situazione. La zona in cui il palco era stato allestito e dove i fan erano accorsi per godersi lo spettacolo dal vivo è stata particolarmente colpita, mettendo in evidenza il rischio.

Reazioni e interventi:

Subito dopo che il pericolo è stato riconosciuto, gli organizzatori hanno chiesto ai fan di evacuare l’area. Il battello danneggiato è stato ancorato a un altro mezzo di NavigaMi, che ha funto da galleggiante, garantendo che l’acqua venisse prontamente svuotata dall’imbarcazione. Durante le operazioni di messa in sicurezza, che sono durate tutta la notte, è stato utilizzato un camion-spurghi per svuotare la stiva e far tornare il battello in superficie.

Francesco Zanibelli, presidente di NavigaMi, ha fornito dettagli sull’accaduto, sottolineando l’efficacia degli interventi di soccorso. Secondo Zanibelli, il battello è stato prontamente riparato ed è ora nuovamente operativo in Darsena.

Mentre le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di determinazione, Zanibelli ha escluso che l’eccessivo peso del pubblico possa essere stato il motivo dell’imbarco d’acqua. Ha evidenziato che c’erano circa 35 persone a bordo, mentre la capacità del battello è di 60 individui. Un’altra teoria suggerita da Zanibelli è che il battello potrebbe aver colpito un oggetto sommerso, dato che non è raro recuperare oggetti come carrelli della spesa o biciclette dai fondali, spesso gettati da vandali.

Nonostante la tensione e il pericolo, la situazione è stata gestita in modo efficiente, garantendo la sicurezza di tutti i presenti. Rimane la curiosità sulle cause esatte dell’incidente e sulla necessità di prendere ulteriori precauzioni per eventi simili in futuro.